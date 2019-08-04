2019-08-04T13:08:23+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве «девушки в чемодане» решили пока не отправлять в СИЗО

В суде Максим Гареев заявил, что готов сотрудничать со следствием
Семен ЕЛЕНИН
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Максим Гареев полностью признал свою вину в убийстве Екатерины КараглановойМаксим Гареев полностью признал свою вину в убийстве Екатерины КараглановойФото: Александр РОГОЗА
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Мы уже сообщали, что Никулинский суд Москвы 2 августа арестовал обвиняемого в убийстве «девушки в чемодане». 33-летний IT-специалист Максим Гареев признался, что 26 июля зарезал 24-летнюю Екатерину Карагланову в ее съемной квартире. У них было свидание после которого девушка якобы начала оскорблять Гареева, а тот схватился за кухонный нож. После ареста Гареева должны были конвоировать в СИЗО, однако пока решили этого не делать.

- Следователь принял решение оставить Максима в изоляторе временного содержания, где он и находился после задержания, - заявил «КП» адвокат мужчины Камандар Караев. - Так проще вести с ним следственные действия - допросы и прочее. Не нужно каждый раз везти его из СИЗО, возвращать назад.

Напомним, в суде обвиняемый заявил, что полностью признает свою вину и готов сотрудничать со следствием.

- Его еще до ареста вывозили на следственный эксперимент в квартиру, где произошло убийство, - сообщил адвокат Караев. - Он все показал, рассказал.

По словам защитника, по закону Гарееву грозит от 6 до 15 лет. Обвиняемый рассчитывает, что в будущем суд примет во внимание его раскаяние, сотрудничество со следователями, отсутствие судимости и даст минимальный срок.

- Кроме того, мы будем настаивать на психиатрической экспертизе Максима Гареева в стационаре, - заявил адвокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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