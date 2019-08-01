«Есть мужчины, от которых пахнет дорогим сексом»: «КП» нашла сетевой дневник убитой «девушки в чемодане»

Кровавая трагедия в Раменках продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, 27 июля в квартире на улице Пырьева нашли тело 24-летней Екатерины Караглановой, фотомодели и начинающей блогерши (86 тысяч подписчиков в Instagram). Обнаженную девушку убили пятью ударами ножа в шею и грудь. Она лежала в раскрытом чемодане, будто убийца пытался ее в него упаковать. Спустя три дня задержали подозреваемого. 33-летний специалист по информационным технологиям Максим Гареев тут же сознался в убийстве. Он рассказал, что приехал к Екатерине для интимного свидания. По его словам, после секса девушка начала над ним издеваться. Говорила про его внешний вид и финансовую состоятельность. Мужчина вышел из себя и схватил кухонный нож...

Максим Гареев в помещении суда прятал лицо от фотокамер.Фото: Александр РОГОЗА

После убийства мелькали разные версии. Например, что несчастную девушку зарезал ревнивый поклонник, который узнал, что на днях Катя улетает с 52-летним бизнесменом в Амстердам. Во время ареста в Никулинском суде Гареев заявил журналистам, что никаких чувств у него к Караглановой не было. Встречались они исключительно за деньги.

«Я ее видел второй раз в жизни. Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час».

По словам Гареева девушку он нашел через сайт интим-услуг. Позже он обнаружил ее анкету и на популярном сайте знакомств Мамба. Корреспонденты «Комсомольской Правды» также отыскали страничку Екатерины. В этой сети она называла себя Леди Кошечка (в другой соцсети она была Олененком Элли, но тот аккаунт был недавно удален, - Авт.).

Анкета Екатерины на популярном сайте знакомств.

О себе Катя-Кошечка сообщает немного. Учится (на данный момент девушка училась в ординатуре МОНИКИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института, - Авт.). Любит книги Достоевского и Толстого, живопись Врубеля.

На сайте знакомств Екатерина называла себя "Леди Кошечка".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Страничку на Мамбе Карагланова завела в 2012 году, когда ей было 17 лет: «Я здесь в поисках интересных людей, общения и впечатлений!» В фотоальбоме частенько публикует откровенные фото. В купальниках и кружевном белье. Есть снимки и с веб-камеры (существует такой популярный способ развлечений - желающие за денежку наблюдают в прямом эфире, присылая девушке сообщения с просьбой сделать то-то и то-то, - Авт.).

Есть здесь и несколько дневниковых записей девушки. Самая ранняя - как раз сразу после открытия странички, в ее 17 лет. Юная Катя размышляет об отношениях с мужчинами, которые намного старше:

«Знаете, почему молодые девушки выбирают мужчин после тридцатника? Сейчас возможно подпорчу самооценку тем, кто осуждает девок, за то, что те спят с сорокалетними жирными мужиками...»

Будущая фотомодель рассказывает о том, что ее сверстники кушают в Макдональдсе, носят одежду с Черкизона и в лучшем случае заказывают в Интернете поделки часов Rolex.

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Лично я вижу куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах, умело подчёркивающих своё тело костюмом от Zilli, в оправах Cartier и с Raymond Weil на запястьях. С таким мужчиной чувствуешь себя женщиной. Ты знаешь, что в любом заведении, куда бы вы не пришли, вам предложат самые уютные места, лучшие блюда и хороший алкоголь. Потому что власть подчиняет всё и всех. А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?»

«Знаете, есть такие мужчины, от которых пахнет дорогим сексом. Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин. Поэтому когда я вижу красивых тёлок с малолетними (нехорошее слово), мне становится очень обидно за то, что они так бездарно тратят свою молодость и растрачивают её на такие «отношения».

Откровения Екатерины: "Есть такие мужчины, от которых пахнет дорогим сексом. Таким хочется отдаваться".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последняя запись датирована 2018 годом. Обращение к мужчинам.

«Бытует мнение, что вы всё чаще и чаще стали оценивать «по одёжке», то бишь при наличии сумки Birkin можно вполне закрыть глаза на отсутствие эрудиции или низкий уровень интеллекта. И если с нами, женщинами, все понятно, что в туфлях за 70 тысяч мы банально чувствуем себя уверенней, чем в босоножках за пару тысяч рублей, то с вами вопрос остаётся нераскрытым. Как часто при знакомстве вы оцениваете «упакованность» девушки?»

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