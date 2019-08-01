«Она обычная проститутка, а я в Лондоне учился»: Убийца «девушки в чемодане» выступил в суде

В Никулинском суде сегодня арестовали 33-летнего Максима Гареева, которого подозревают в убийстве фотомодели Екатерины Караглановой. Тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева. Оно лежало поверх большого чемодана.

Прокурор попросил судью провести заседание в закрытом режиме, не объясняя причины. Судья согласился.

Журналисты попали в зал суда уже после того, как с арестом все было решено: Гареев отправится в СИЗО до 28 сентября.

На первом же допросе Максим Гареев сознался в убийстве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В клетке мужчина сидит, закрыв лицо руками, поглядывая на присутствующих через пальцы. «КП» уже сообщала, что Гареев по образованию специалист IT, несколько лет назад переехал в Москву из Челябинска. Старые знакомые вспоминают его как довольно грубого, брутального парня. Однако года полтора назад он стал резко меняться. Сделал пересадку волос (до этого комплексовал, что рано облысел), несколько пластических операций, татуаж бровей, стал подкрашивать ресницы.

«Я ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ЕЕ РОДИТЕЛЯМИ»

Поначалу Максим Гареев сидит молча. Вопросы игнорирует. Но потом вдруг начинает общаться...

- Я хочу извиниться перед родителями Кати. Я очень сожалею.

- А своим родителям хотите что-то сказать?

- Мне очень стыдно перед ними за себя. Я бы не хотел, чтобы они знали подробности.

Известно, что мать Гареева о случившемся пока не знает. Отец пока скрывает от неё, что их сын зарезал девушку. Накануне мужчина общался по телефону со следователями и жаловался, что Максим не общается с ним около года. Они поссорились из-за того, что молодой человек в последнее время сильно увлёкся общением с женщинами легкого поведения. Одна из них у него украла крупную сумму денег. А Максим и сам по уши в кредитах...

- Как я себя сейчас чувствую? - переспрашивает у журналистов Максим Гареев. - Вы как думаете, если у меня четыре высших образования, я в Лондоне учился, у меня была зарплата под 500 тысяч в месяц. А после этого я сижу здесь.

- Ваш отец сказал, что у вас огромные кредиты - около 10 миллионов рублей.

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- 8 миллионов, да. Но там и ипотека. Но вы же понимаете, что убийство случилось не из-за денег. Спонтанно это было.

- Но долги - это из-за девушек?

- Нет. Это никак не связано.

- Ваш отец рассказал, что вас обманула какая-то девушка, украла большую сумму.

- Это было, да. Это было в прошлом году. Она у меня украла почти миллион. Я знаю, где она учится, где живет, но я ее не преследовал. Меня деньги не интересуют.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ЧАС

Конвойные дают ещё несколько минут на общение.

- Вы ее любили?

- Кого?

- Катю.

- Нет, конечно. Я ее видел второй раз в жизни. Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час.

Гареев не отрицает, что регулярно пользовался услугами проституток. Сотни раз. Среди «фей» у него даже прозвище было - Кен. Это кукла, друг Барби.

Максим Гареев об убитой Екатерине: "Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час".

- А почему у вас были девушки, которые только за деньги?

- Не только такие. Разные были. Раньше у меня была постоянная девушка. Но мы расстались.

Все это время он сидит в той же позе: спрятался за ладонями, как за маской.

- Почему вы прячете лицо?

- Я не хочу его показывать. Я выгляжу плохо. На фотографиях я один, а сейчас... В тюрьме - это не домашний уход за собой.

- Вам так важно, как вы выглядите?

Гареев о своем поведении в суде: "Я не хочу его показывать. Я выгляжу плохо".Фото: Александр РОГОЗА

- Да. Меня поэтому Кеном и называли.

Когда Гарееву уже собирались надеть наручники, чтобы увезти в СИЗО, он снова обратился к камерам:

- Мне действительно очень жаль, что так произошло. Я не знаю, как вас зовут, родители Кати. Извините. Если б я мог отдать свою жизнь за ее, я бы это сделал. Я готов это сделать сейчас, если это возможно.

НА АДВОКАТА НЕТ ДЕНЕГ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723469" frameborder="0"></iframe> Адвокат «убийцы с чемоданом»: «У моего клиента на платного защитника нет денег».Александр РОГОЗА

Гареев хвалится огромной зарплатой - мол, получал по 500 тысяч рублей в месяц. При этом его отец, работающий в Челябинске фрезеровщиком на заводе, сообщил следствию, что они с женой были вынуждены каждый месяц выуживать из своих небольших доходов 10-20 тысяч, чтобы отправить сыну в Москву. Наверное, это правда. Потому что Максим Гареев пользуется услугами бесплатного адвоката, которого оплачивает государство.

- Максим сказал, что у него сейчас нет денег, чтобы нанимать защитника по договору, - признался адвокат Камандар Караев. - С его родными я пока не общался. Он просил им не звонить.

Адвокат Камандар Караев.Фото: Александр РОГОЗА

Защитник заявил, что Гареев сотрудничает со следствием, вчера прошёл следственный эксперимент - Максима вывозили на квартиру, где была убита Карагланова.

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