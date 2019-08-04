К дню рождения Ленинградской области Бокситогорск получил в подарок благоустроенные улицы и отремонтированные дома

Ленинградская область 3 августа отметила день рождения: большой праздник в честь 92-летия образования региона прошел в Бокситогорске. В небольшой город с населением 15 тысяч человек съехались больше 7 тысяч гостей, в том числе иностранных – приглашения посетить торжества приняли представители консульств из разных стран, от Австралии и Гватемалы до Греции и Китая.

Праздничные мероприятия начались рано утром и закончились поздно вечером грандиозным фейерверком. Перед жителями Бокситогорска прошли в спортивном параде делегации всех районов Ленобласти (специальными гостями праздника стали знаменитые спортсмены – олимпийские чемпионы). Затем ленинградцев ждал большой концерт, главными звездами которого стали Народный артист России Лев Лещенко и участница «Евровидения» Дина Гарипова. А еще в этот день в городе прошел гастрономический фестиваль, ярмарка народных ремесел, молодежный фестиваль здорового образа жизни ЗОЖ-ФЕСТ. На празднике все нашли развлечения себе по душе – от взрослых до самых маленьких.

На праздник съехались более 7 тысяч гостей. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Но главный итог праздника для Бокситогорска – благоустроенные улицы и отремонтированные дома. В 2019 году город получил статус столицы Ленинградской области, и ко дню рождения региона преобразился и похорошел. Традиция каждый год выбирать новую столицу существует в Ленинградской области уже несколько лет. Кроме почетного статуса город-победитель получает право принять у себя праздник в честь дня рождения региона. И, как следствие, солидные финансовые дотации на подготовку к торжествам: деньги идут на ремонт и благоустройство улиц, реконструкцию парков и стадионов, создание новых современных общественных пространств.

К дню рождения области Бокситогорск преобразился и похорошел. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

- Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства, - рассказал во время праздника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город.

По словам губернатора Александра Дрозденко, жители Бокситогорска получили по итогам праздника новый город. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

В 2019 году Бокситогорску на подготовку к празднику было выделено дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 200 миллионов рублей. Кроме того, было увеличено и финансирование региональных программ: на капремонт жилых домов город получил 337 миллионов рублей, еще 116 миллионов - на обустройство общественных территорий. Плюс еще 46 миллионов пошли на ремонт объектов энергетики.

В городе реконструировали набережную и стадион, отремонтировали дома, благоустроили улицы. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Во время праздника в Бокситогорске было объявлено, какие города станут столицами Ленинградской области в ближайшие два года. В следующем 2020 году этот статус перейдет к Всеволжску, а в 2021 – к Тосно.

- Теперь наша задача – чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем – Тосно, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы не случайно решили объявлять столицы сразу на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ очень большой. И за один год, особенно в больших городах – не справиться.

Город стал зеленее. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

За минувшие годы право принимать областной праздник дважды получали Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах), Тихвин (2004 и 2015), Гатчина (2007 и 2017), Выборг (2009 и 2018). При этом город, признанный победителем конкурса, может получить статус столицы Ленинградской области не чаще одного раза в 10 лет.