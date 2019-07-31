Наоми Кэмпбелл унизили во Франции
Наоми Кэмпбелл пришла в ярость из-за поведения персонала одного из фешенебельных отелей во Франции. Супермодель не пустили на вечеринку из-за цвета кожи. Звезда подиумов заявила, что пережила потрясение от такого унижения и назвала инцидент отвратительным.
Наоми Кэмбелл - одна из самых популярных моделей в мире. Она была первой чернокожей манекенщицей, оказавшейся на обложках гламурных изданий. Ее пример по сей день вдохновляет девушек с разным цветом кожи и особенностями внешности. 49-летняя звезда по-прежнему в прекрасной форме. Она выходит на подиум и посещает светские вечеринки.
Не так давно "черную пантеру" и ее подругу позвали на мероприятие, проходящее в одном из отелей на юге Франции. В приглашениях были указаны их имена. Девушки попытались пройти в заведение, однако охранники и администрация перегородили им дорогу по причине цвета кожи, сообщает The Guardian.
Девушкам сказали, что мест нет. При этом Наоми увидела, как пропускали других гостей, чей цвет кожи был белым. .
Кэмпбелл еле сдержалась, но не стала выяснять отношения с персоналом. "Этот унизительный и отвратительный инцидент напомнил мне, что борьба за равные права еще не окончена. Я продолжу говорить о себе, чтобы помочь новому поколению манекенщиц", - заявила модель.
Она также дала совет начинающим манекенщицам: "Никогда не позволяйте унижать себя по причине своей уникальности.Никто не должен пренебрежительно к вам относиться. Для этой работы вы должны быть сильными, смелыми, окружить себя близкими надежными людьми и нанять профессионального агента".
ИСТОЧНИК KP.RU
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