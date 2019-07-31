2019-07-31T13:04:31+03:00
Звезды

Наоми Кэмпбелл унизили во Франции

Супермодель не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наоми КэмпбеллНаоми КэмпбеллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наоми Кэмпбелл пришла в ярость из-за поведения персонала одного из фешенебельных отелей во Франции. Супермодель не пустили на вечеринку из-за цвета кожи. Звезда подиумов заявила, что пережила потрясение от такого унижения и назвала инцидент отвратительным.

Наоми Кэмбелл - одна из самых популярных моделей в мире. Она была первой чернокожей манекенщицей, оказавшейся на обложках гламурных изданий. Ее пример по сей день вдохновляет девушек с разным цветом кожи и особенностями внешности. 49-летняя звезда по-прежнему в прекрасной форме. Она выходит на подиум и посещает светские вечеринки.

Не так давно "черную пантеру" и ее подругу позвали на мероприятие, проходящее в одном из отелей на юге Франции. В приглашениях были указаны их имена. Девушки попытались пройти в заведение, однако охранники и администрация перегородили им дорогу по причине цвета кожи, сообщает The Guardian.

naominaomi
Thank you Sir Jony Ive...
420027 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Девушкам сказали, что мест нет. При этом Наоми увидела, как пропускали других гостей, чей цвет кожи был белым. .

Кэмпбелл еле сдержалась, но не стала выяснять отношения с персоналом. "Этот унизительный и отвратительный инцидент напомнил мне, что борьба за равные права еще не окончена. Я продолжу говорить о себе, чтобы помочь новому поколению манекенщиц", - заявила модель.

Она также дала совет начинающим манекенщицам: "Никогда не позволяйте унижать себя по причине своей уникальности.Никто не должен пренебрежительно к вам относиться. Для этой работы вы должны быть сильными, смелыми, окружить себя близкими надежными людьми и нанять профессионального агента".

ИСТОЧНИК KP.RU

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