«Сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год»: Новые подробности допроса убийцы фотомодели

Стали известны новые подробности допроса 33-летнего Максима Гареева. Задержанный вчера вечером мужчина - подозреваемый в убийстве 24-летней Екатерины Караглановой. Тело фотомодели и бьюти-блогерши нашли в съемной квартире на улице Пырьева в престижном московском районе Раменки. Голая девушка лежала на чемодане. Скончалась от потери крови, получив пять ударов ножом в шею и грудь. Гареева задержали вчера вечером. Мужчина уже признался в убийстве. 26 июля у него было свидание с Екатериной. Они переспали. А после этого - поссорились.

Убитая Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гареев утверждает, что Карагланова стала его оскорблять.

- Она сказала мне, что я никакой, - заявил задержанный на одном из первых допросов. - Сказала, что я некрасивый, что мне даже пластика не поможет.

По словам Максима Гареева, он попросил любовницу сделать ему кофе. Он хотел попить кофе, одеться и уйти.

Максим Гареев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но она заявила, что не хочет на меня тратить свой кофе. Я пошел на кухню и попытался сам себе его приготовить. Но она продолжала надо мной издеваться.

Гареев признает, что Карагланова встречалась с ним за деньги (в соцсетях, к слову, звучат версии, что девушка была эскортницей, - Авт.).

- Она сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год, - говорит подозреваемый. - Сказала, что я нищеброд.

Со слов убийцы, Карагланова спала с ним за деньги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О Максиме Гареева известно, что он уроженец Башкирии, закончил вуз в Челябинске и перебрался в Москву. В столице работал специалистом по IT-технологиям. Напомним, тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли утром в субботу, 27 июля. Еще 22-го девушка перестала отвечать на телефонные звонки. С самого начала расследования в качестве одной из основных версий рассматривалось убийство на почве ревности.

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