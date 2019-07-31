2019-07-31T11:12:14+03:00
Происшествия

«Она унижала мое сексуальное достоинство»: Опубликовано видео допроса убийцы, который положил фотомодель в чемодан

Задержанный мужчина полностью признает свою вину [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Задержанный Максим Гареев: "Она неоднократно оскорбляла меня".Задержанный Максим Гареев: "Она неоднократно оскорбляла меня".Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 25-летней фотомодели и Instagram-блогера Екатерины Караглановой. Ее тело три дня назад обнаружили в съемной квартире на западе Москвы. 33-летний Максим Гареев признался в том, что нанес ей пять ударов ножом и уложил ее, голую, в чемодан.

Ранее сообщалось, что предположительно убийство произошло еще 22 июля - тогда Екатерина перестала отвечать на звонки родных, а соседи слышали странные стуки со стороны ее спальни. 27-го в дом, где она снимала квартиру, приехали родители девушки. Им удалось через соседей найти владельца жилья - тот приехал со своим ключом, вошел в квартиру и увидел тело Караглановой.

Тело Екатерины Караглановой обнаружили в съемной квартире. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тело Екатерины Караглановой обнаружили в съемной квартире.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако подозреваемый сообщил на допросе, что убийство произошло 26 июля. Мотивы?

- Она неоднократно оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство, - заявил задержанный. - Унижала мои финансовые возможности. И я не смог выдержать. Я нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. Раскаиваюсь. Буду сотрудничать со следствием.

На след подозреваемого удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения. Вчера вечером он был задержан. Предположительно сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об его аресте. Как писал сайт kp.ru, Тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли в квартире в районе Раменки утром в субботу, 27 июля. Еще 22-го она перестала отвечать на телефонные звонки. Когда вошли в двушку, которую снимала девушка, в нос ударил жуткий запах. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. С самого начала расследования в качестве одной из основных версий рассматривалось убийство на почве ревности.

Убийца Екатерины заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убийца Екатерины заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, похожее убийство произошло три недели назад в отеле неподалеку от аэропорта Внуково. 10 июля в одном из номеров нашли тело 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Девушка лежала одетой в ванной, однако судмедэкспертиза показала, что ее задушили.

Накануне она заехала с молодым человеком, который оплачивал номер на свой паспорт. 25-летнего Никиту Енина объявили в розыск и задержали через два дня. Оказалось, какое-то время он прятался в лесу. На допросе он рассказал, что познакомился с Альбиной за полгода до этого, когда она работала в стрип-клубе.

Убитая стюардесса Альбина Мухаметзянова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убитая стюардесса Альбина Мухаметзянова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Они стали встречаться, по словам Никиты, любовницу он одаривал дорогими вещами. В тот день у них тоже была интимная встреча, пока девушка спала, он залез в ее телефон и обнаружил переписки с другими мужчинами. Потом они поссорились, в какой-то момент ревнивец бросился на Мухаметзянову и задушил ее.

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В столичной квартире нашли чемодан, в котором было тело убитой молодой девушки. Речь о 24-летней блогерше Екатерине, которая несколько дней не выходила на связь с родителями. Пришлось звонить хозяину квартиры на улице Пырьева, у которого Екатерина снимала жилье. (подробности)

Допрос убийцы 24-летней блогерши на западе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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