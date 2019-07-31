2019-07-31T19:00:03+03:00
Звезды

"Мои мальчики": Шукшина обратилась к подросшим сыновьям-близнецам

Актриса отмечает двойной праздник
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Шукшина воспитывает четверых детейМария Шукшина воспитывает четверых детейФото: Александр ГЛУЗ
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Мария Шукшина является многодетной мамой. Она воспитывает четверых детей от трех мужей. Младшим сыновьям актрисы - Фоме и Фоке - 31 июля исполнилось 14 лет.

В день рождения мальчиков, которые родились у Марии Шукшиной в браке с бизнесменом Борисом Вишняковым, звезда опубликовала фотоколлаж именинников. Она сопроводила его трогательными обращением к наследникам.

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Мои мальчики...
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"Мои мальчики... Будьте мудрыми, как змея, и кроткими, как голубь, как сказал один валаамский старец. Будьте здоровенькими и телом, и душой, и духом!", - гласит подпись. Фома и Фока похожи, как две капли воды. Отличить их друг от друга можно лишь по одежде.

Отметим, Мария Шукшина - дважды бабушка. Ее 31-летняя дочь Анна Трегубенко в 2014 году родила сына. Мальчика назвали Вячеславом. Анна родилась от союза Шукшиной с переводчиком Артемом Трегубенко. Девушка прославилась тем, что продала квартиру своей бабушки - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Санкт-Петербурге без ведома родственницы. По этому поводу в семействе был жуткий скандал, Анна ходила по многочисленным шоу и делилась подробностями своей личной жизни с общественностью.

Есть у Марии Шукшиной и сын Макар Касаткин от брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным. В ноябре парень отметит 22-летие. В апреле 2018 года молодой человек стал отцом маленького Марка. Средний сын Шукшиной не раз становился героем ток-шоу, где обсуждалась его личная жизнь. Макар не хотел признавать отцовство. В итоге была проведена ДНК-экспертиза, доказавшая родство. Теперь Макар выплачивает бывшей возлюбленной Фрейе Зилбер алименты на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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