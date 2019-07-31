"Фея цветов!": 50-летняя Эвелина Бледанс ослепила пышной грудью в стразах

Эвелина Бледанс в свои 50 лет поражает идеальной фигурой. Артистка часто демонстрирует стройное тело в бикини, вызывая восторг публики. На одном из последних снимков она предстала в нежно-розовом купальнике, расшитом стразами.

Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте. Она постоянно делится с поклонниками фото с отдыха. На одном из последних снимков актриса в розовом бикини стоит в окружении белых цветов. Образ она дополнила прозрачным халатом и туфлями в тон.

bledans Мои хорошие, это не бель, а купальник...

"45 - баба ягодка опять, а 50 - обнуление. И опять новая жизнь - наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, не смотрите в паспорт ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите сейчас и наслаждайтесь", - подписала актриса снимок.

Поклонники осыпали знаменитость комплиментами. Особый восторг вызвали ее длинные стройные ноги. "Бесконечно длинные, безумно красивые ноги. Эвелина, вы магически прекрасны. Восхищаюсь!", "Сколько можно дразнить своей потрясающей фигурой?", "Ох, эти ноги: два пути, две дороги", " Все краше и краше! Вот это грудь", "Ослепнуть можно от такой красоты", "Просто огонь", "Фея цветов!", "В 50 лет так выглядеть, дай Бог, моим ровесницам, которые Вам в дочери годятся", "На Вас и жениться не грех", "Боже ноги! В какой очереди вы стояли, когда их раздавали?", "Вы вообще стареть собираетесь? Я молодой парень и даже для меня ваша внешность еще ого-го", - пишут интернет-пользователи.

Образ соблазнительной дивы закрепился за Эвелиной Бледанс еще со времен участия в "Маски-шоу". Актриса до сих пор успешно поддерживает статус секс-символа. Она обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни единой морщинки.

bledans Сделали вот такую историю цветочной Русалки

Телеведущая трижды была замужем. Первым избранником стал коллега по "Маски-шоу" Юрий Стыцковский. Актеры прожили семь лет. Второй раз под венец Бледанс пошла с бизнесменом Дмитрием. Он стал отцом ее первенца Николая. От третьего супруга Александра Семина у Эвелины растет еще один сын Семен, которого она очень любит. Но для полного счастья в ее жизни не хватает мужчины.

Актриса не скрывает, что занимается поиском второй половинки. "Так иногда тяжело быть одной. Конечно, я сильная, и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда. Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!", - сетует артистка.