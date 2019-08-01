"Нужно перестать наводить тень на плетень": Толкалина назвала себя цветочком после слухов о романе с Гребенщиковым

Любовь Толкалина активно ведет свой блог в Инстаграме. Актриса часто публикует пикантные снимки, делится философскими размышлениями и активно общается с поклонниками. Правда, иногда подписчики высказывают критические замечания в адрес звезда. На одно из таких Любовь решила ответить.

Несколько дней назад Любовь Толкалина прочитала едкий комментарий в свой адрес. Суть его сводилась к том, что, "даже если Россия пропадать будет, она все равно будет восхищаться рассветами и цветочками". Знаменитость посчитала данное заявление несправедливым и решила расставить все точки над i.

"Хочу признаться, я давно скрываю, но нужно перестать наводить тень на плетень. Дело в том, что я и есть цветочек и живу под флагом «всякая красота есть твоя сестра». Считаю, что спасут нас именно цветочки.... И я защищаю свое право видеть вокруг только красоту, имейте ввиду! А за пазухой у меня Вальтер РРК", - сказала, как отрезала Любовь Толкалина.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина обнажилась в Крыму

Преданные поклонники звезды похвалили свою любимицу за смелость и за то, что она не слушает ехидные реплики и сплетни. Кстати, одним из последних слухов, который вновь всплыл в информационном поле, стал якобы роман между Толкалиной и Борисом Гребенщиковым.

tolkalinaliuba Хочу признаться...

Об интимных отношениях звезд заговорили еще в апреле 2017-го. Тогда актрису застукали за упоительными поцелуями с рок-гуру в Муроме, где у его "Аквариума" был концерт. Эти снимки бывшая гражданская жена кинорежиссера Егора Кончаловского комментировала довольно резко: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове".

И вот сейчас в окружении Гребенщикова заявили, что 41-летняя уроженка Рязанской области, когда есть возможность, сопровождает "Аквариум". Это продолжается уже больше двух лет. "Сами посудите: разве «просто друзья» будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур?", - вопрошает мужчина.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис

Он отметил, что Толкалина устроилась в вип-ложе и снимала выступление группы на рок-фестивале "Нашествие". "Едва завидев направленный на нее объектив, тут же спряталась. Просидела в «норке» до отбытия с поля. Уходили порознь. Но в результате оба оказались на заднем сиденье одного «лексуса» с тонированными стеклами, на котором и укатили в ночь", - пишет "Экспресс-газета".

В окружении Толкалиной и Гребенщикова считают, что их свела страсть к йоге. Борис пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Просыпаясь в пять утра, два часа он занимается йогой. А Толкалина при помощи йоги пыталась довести фигуру и характер до совершенства. Она сделала себе астрологическую карту, которая показывает, что ей можно есть, а чего нельзя. Актриса не раз признавалась, что йога помогает ей в жизни.