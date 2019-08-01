2019-08-01T18:35:01+03:00
Звезды

"Такого Ксения долго ждала": Богомолов признался в любви Собчак на весь Инстаграм

Телеведущая расцвела рядом с режиссером
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Константин Богомолов впервые прилюдно признался Ксении Собчак в любвиКонстантин Богомолов впервые прилюдно признался Ксении Собчак в любвиФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Ксения Собчак наслаждается отдыхом в Италии. На остров Сардиния звезда прилетела в компании сына Платона и режиссера Константина Богомолова, с которым давно не скрывает романтических отношений. Судя по фото, которые публикует гламурная блондинка, она абсолютно счастлива. Знаменитость буквально расцвела на фешенебельном курорте. Тем более для этого есть повод.

Константин Богомолов впервые прилюдно, на весь Инстаграм признался Ксении Собчак в любви. "Я люблю тебя", - подписал ролик 44-летний режиссер. На нем счастливая теледива кружится в нежном платье в пол, держа в руках соломенную шляпку.

konbog75konbog75
Я люблю тебя
3532 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники, увидев признание в любви, очень обрадовались за пару. Они не скрывают своего восхищения, оставляя восторженные комментарии в адрес Ксении и Константина.

"На всю страну так заявить - дорогого стоит", "Какое признание эстетичное!", "Уверена, что это взаимно", "Как трогательно", "Вот это комментарий! Без сердечек, поцелуйчиков и цветуечков всяких. Оттого так сильно и искренне звучит", "Такого Ксения долго ждала", "Классно так, по-мужски", "О, так открыто", "Как это здорово, когда на свете случается встретиться двум талантливым, ярким людям и полюбить на всю Вселенную", "Пусть так будет всегда!", "Как же всем нам не хватает этого чувства!", - пишут фолловеры.

Правда, особо суеверные решили уточнить: "Константин, это очень здорово, что вы любите так сильно, что хочется кричать на весь мир! Но вы не думаете, что счастье любит тишину?". Богомолов на это ничего не ответил.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В марте 2019-го Ксения публично объявила о расставании со своим тогдашним мужем. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС поблагодарило США за предложение помощи в тушении пожаров в Сибири
Роспотребнадзор поделился секретами выбора «правильного» арбуза
ЕК предложила РФ и Украине заключить 10-летний газовый контракт
Основатель Amazon заработал на акциях своей компании почти два миллиарда долларов
Сириец зарезал казаха мечом в немецком Штутгарте
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможное введение санкций США
Футболисты Зенита встретились с детьми из тренировочного лагеря
Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с землей
Захарова: санкции по "Северному потоку-2" демонстрируют "бессилие" США
МИД РФ: Лондон взял очередную высоту в антироссийской политике
В Госдуме прокомментировали ужесточение визовых требований со стороны Финляндии
В России начнут искать должников с помощью камер
Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы
Меган Маркл выпустит собственную благотворительную коллекцию одежды
Автоматы Healthy food закрыли на 3 месяца после массового отравления
ООН проведет расследование авиаударов по гражданским объектам в Идлибе
В Индии у мальчика нашли 526 лишних зубов
Порошенко приписал себе авторство минских соглашений
Генпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеров
Представители четырех стран НАТО станут наблюдателями на АрМИ-2019
Захарова ответила на предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири
МИД РФ: остаётся много вопросов к организаторам поездки погибших в ЦАР журналистов
Во Внуково таможенники конфисковали редких котят, стоимостью в миллион рублей
МЧС: Россия неоднократно предлагала США помощь в борьбе с катаклизмами
Роскомнадзор готовит ответные меры на притеснение российских СМИ за рубежом
На газопроводе в Кентукки произошел взрыв: погиб один человек