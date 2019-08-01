"Такого Ксения долго ждала": Богомолов признался в любви Собчак на весь Инстаграм

Ксения Собчак наслаждается отдыхом в Италии. На остров Сардиния звезда прилетела в компании сына Платона и режиссера Константина Богомолова, с которым давно не скрывает романтических отношений. Судя по фото, которые публикует гламурная блондинка, она абсолютно счастлива. Знаменитость буквально расцвела на фешенебельном курорте. Тем более для этого есть повод.

Константин Богомолов впервые прилюдно, на весь Инстаграм признался Ксении Собчак в любви. "Я люблю тебя", - подписал ролик 44-летний режиссер. На нем счастливая теледива кружится в нежном платье в пол, держа в руках соломенную шляпку.

konbog75 Я люблю тебя

Поклонники, увидев признание в любви, очень обрадовались за пару. Они не скрывают своего восхищения, оставляя восторженные комментарии в адрес Ксении и Константина.

"На всю страну так заявить - дорогого стоит", "Какое признание эстетичное!", "Уверена, что это взаимно", "Как трогательно", "Вот это комментарий! Без сердечек, поцелуйчиков и цветуечков всяких. Оттого так сильно и искренне звучит", "Такого Ксения долго ждала", "Классно так, по-мужски", "О, так открыто", "Как это здорово, когда на свете случается встретиться двум талантливым, ярким людям и полюбить на всю Вселенную", "Пусть так будет всегда!", "Как же всем нам не хватает этого чувства!", - пишут фолловеры.

Правда, особо суеверные решили уточнить: "Константин, это очень здорово, что вы любите так сильно, что хочется кричать на весь мир! Но вы не думаете, что счастье любит тишину?". Богомолов на это ничего не ответил.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В марте 2019-го Ксения публично объявила о расставании со своим тогдашним мужем. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь.