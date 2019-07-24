"Русская Ким Кардашьян": публика плачет от вида Ксении Собчак в бирюзовом бикини

Если кто-то решил, что Ксения Собчак оставит без ответа последний выпад Сергея Шнурова в ее адрес, тот жестоко ошибается. Телеведущая не просто разместила в своем блоге очередное стихотворение. На этот раз светская львица впервые за долгое время показала фигуру в бикини.

Ксения Собчак записала ролик - ответ Сергею Шнурову. Теледива эффектно выныривает из бассейна под начальные аккорды из программы "Что? Где? Когда?". При этом с нее едва не слетает бикини. Комментарием к видео является новый стих.

Увидев Собчак в купальнике, фолловеры кинулись обсуждать ее фигуру и ответ Шнурову. Большинство только и смогли написать: "Я плачу" и "я рыдаю", а также "как мне это развидеть". Нашлись и те, кто попросил теледиву пощадить музыканта: "Ксения, перестаньте убивать несчастного Шнура. И так уже всем ясно, что вы вместе с Богомоловым круче. А на Сергея уже смотреть тяжело". Кроме этого многие высказались по поводу внешности звезды: "Русская Ким Кардашьян", "Какая идеальная кожа".

Конфликт между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым вспыхнул с новой силой после провокационного заявления лидера группы "Ленинград". Он сообщил, что стихи за светскую львицу писал режиссер Константин Богомолов.

Данное заявление не на шутку разгневало теледиву, и она решила жестко ответить на такие обвинения. Ксения написала стихотворение, вызвав Шнурова на батл. Тот, в свою очередь, огрызнулся новой рифмой, припомнив теледиве и времена на "Доме-2", и намекнул на скандалы в личной жизни, а в конце и вовсе оскорбил.

Изначально же перепалка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым произошла 11 марта. Лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала. Не смолчала и Собчак. Острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке". В ответ певец поблагодарил, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку.

Для галантнейшего кавалера,

Мачо в маечке-алкоголичке,

Мотя, Боня и прочая Лера

Написали в стихах методичку.

Ну, писать-то они не умеют,

И Собчак, их начальница, – тоже.

Богомолов писал, он – умнее,

Он всегда глупым дурам поможет!

Ну, Сережа, пора тебе в школу

Агрессивного стихосложенья:

Надо выписать в столбик глаголы,

В них – основа основ униженья.

Пососи карандаш, если трудно…

"Пососать!" – вот глагольчик отменный!

Он подходит и к шутке ...,

И к гнилым новостям про измены.

Перейдем к существительным. Серый,

Не копируй Крылова с Эзопом,

Пусть язык будет жестким и нервным:

... – так ...! Если ... – так ..!

Всех мужей и любовников – в кучу!

Можно, кстати, добавить детишек,

Пусть помучатся бабы получше

После всех своих бабских делишек!

Если в драку зовут – пишешь:

«Занят!» Ведь не ссут же красавцы с экрана,

А красиво стреляют глазами

Из-под кепки со словом «охрана».

Ты там мускулом гордо играешь?

Есть прием эффективней и проще:

Полный рот ... набираешь

И плюешь в них с неистовой мощью!

Да, потом на «Боярде» воняет

И налет на зубах дорогущих,

Но зато как стишок унижает

Проституток и телеведущих!