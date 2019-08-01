2019-08-01T20:17:21+03:00
Звезды

Поцелуй пышной шатенки с Брэдом Питтом смутил даже Ди Каприо и вызвал скандал

Курьезный инцидент с участием звездных артистов произошел на кинопремьере в Лондоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брэд Питт на премьере фильма "Однажды в… Голливуде"Брэд Питт на премьере фильма "Однажды в… Голливуде"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столице Великобритании с успехом прошла премьера давно ожидаемой картины знаменитого Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт. Актеры позировали фотографам на красной дорожке, раздавали автографы. Все шло гладко, как вдруг к Питту неожиданно подлетела коллега по фильму Лина Данэм. Пышная шатенка с прытью лани сначала обняла многодетного отца. А потом страстно поцеловала его в губы.

Курьезный инцидент настолько шокировал бывшего мужа Анджелины Джоли, что он не знал, как ему реагировать на происходящее. Пылкого проявления чувств от звезды сериала "Девочки" Брэд Питт явно не ожидал.

Да что там говорить, репортеры обратили внимание, как смутился Леонардо Ди Каприо. Он как раз стоял рядом и наблюдал за происходящим буквально с открытым ртом. В этот момент публика просто онемела, отмечает Mirror.

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Лина Данэм
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В Сети поведению Лина Данэм не удивились. Нашлись те, кто похвалил женщину за смелость. "Воплотила мечту миллионов девушек! Все правильно сделала", - написали ей девушки.

Сама 33-летняя Лина похвасталась случившимся, заявив, что она просто счастлива: "Не каждый день я флиртую с Брэдом Питтом на культовых премьерах".

lenadunhamlenadunham
Пышная шатенка поцеловала Брэда Питта
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Но ее поступок и слова вызвали скандал. Пользователи соцсети сочли страстный поцелуй сценаристки харассментом по отношению к Брэду Питту. Публика набросилась на темпераментную даму и раскритиковали ее за такое поведение, назвав его недопустимым.

"Она целовала Брэда Питта в губы без его согласия", "Это сексуальное насилие, настоящее домогательство", "Это не смешно и плохо", "Это жутко. Сексуальные домогательства", "Как это гадко, то что она сделала", "Я пишу сейчас это сообщение и чувствую себя грязным и униженным", - пишут разъяренные фолловеры.

К слову, Лина Данэм сейчас свободна, как и Брэд Питт. С 2012 по 2017 она встречалась с музыкантом Джеком Антонофф. Кстати, в мае актриса отпраздновала свой день рождения вместе с Питтом. Данэм призналась, что предыдущий год был для нее очень непростым. Она перенесла удаление матки и левого яичника. Актриса также столкнулась и с другой проблемой со здоровьем: из-за злоупотребления успокоительными препаратами у нее выработалась лекарственная зависимость, которую она смогла побороть с большим трудом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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