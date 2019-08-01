"Брэд ликует": дочь отказывается жить с Анджелиной Джоли

Не успела Анджелина Джоли уладить конфликт со старшим сыном Мэддоксом, который решил отсудить у нее опеку над младшими братьями и сестрами, как в семье актрисы разразился новый скандал. 13-летняя Шайло заявила, что больше не желает с ней жить и уходит к отцу.

Анджелина Джоли, здоровье и состояние нервной системы которой в последнее время вызывают серьезные опасения, столкнулась с новой проблемой. Средняя дочь актрисы Шайло Нувель Джоли-Питт взбунтовалась не на шутку и потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом Брэда Питта.

Как заявил инсайдер, Шайло устала от постоянного контроля матери и настроена решительно. Если ей не разрешат жить у отца постоянно, она согласна проводить часть времени в доме родителей Питта - Уильяма и Джейн - в Миссури, пишет Gossip Cop. Не секрет, что старики души не чают в девочке, а Шайло всегда была очень близка с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

По некоторым данным, Питт уже в курсе планов дочери. "Конечно, Брэд ликует, но самое страшное, что и другие дети могут последовать примеру Шайло. Они тоже устали от поведения матери. Так что уже к концу лета Брэд может полностью взять на себя обязанности по заботе о наследниках", - рассказал инсайдер.

Джоли не может этого не понимать. Вот почему ее потрясло заявление Шайло. "Их дом похож на зону бедствия, и Шайло больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом, разрешения не спрашивала. Конечно, поступок Шайло опустошил Энджи, ведь она нуждается в детях", - рассказала приятельница Джоли.

По ее словам, актриса никак не ожидала, что еще один ребенок взбунтуется против нее. Ведь недавно старший сын Мэддокс буквально убил ее своим заявлением. Молодой человек сообщил, что хочет отсудить у матери опеку над младшими братьями и сестрами. Как заявил парень, в доме Джоли царит совершенно ненормальная психологическая атмосфера. Поэтому он и хочет спасти Шайло, Захару, Пакса Тьена, Нокса и Вивьен от жизни в таких неблагоприятных условиях. Удастся ли Мэддоксу осуществить задуманное, пока не понятно. Ведь суд может отказать ему. У молодого человека пока что нет собственного источника дохода, чтобы обеспечивать братьев и сестер.