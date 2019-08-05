Волочкова раскинулась в экстремальном шпагате на ходу катера

Вместе со своим таинственным бойфрендом, чьё лицо 43-летняя артистка не показывает уже почти год, Анастасия Волочкова отправилась на отдых в Грецию.

- Мы встречаемся уже десять месяцев, решили отпраздновать. Я пока не хочу показывать лицо своего возлюбленного, но поверьте, он очень хорош, - призналась «КП» балерина.

По словам артистки, ее любимому мужчине 38 лет, он ни разу не был женат и у него нет детей.

И судя по всему, артистка так в него влюблена, что готова на любой риск, чтобы удивить его.

Балерина выложила в своём Инстаграме фото экстремального шпагата. На полном ходу катера артистка решилась на опасный трюк.

volochkova_art Ну как же без моего шпагата на катере?! Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера

- Как же без моего шпагата на катере?!Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера! - написала в своём Инстаграме балерина. - Есть у вас неосторожность упасть в море. А для меня это привычное состояние - жить в шпагате. Это же элемент моей профессии! Кто помнит длину моего шпагата? Он же, благодаря вашим тиражам внесён в «Книгу Рекордов России».

Напомним: в июне шпагат Анастасии Волочковой измерили строительной линейкой и занесли в «Книгу рекордов России».

Размах шпагата балерины составил аж 225 см.

volochkova_art Шпагат балерины занесен в Книгу рекордов России .

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