"Шикарная женщина": Анфиса Чехова нежится под струями воды в душе

Анфиса Чехова по праву считается одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. Неувядающая красота телеведущей и ее пышные формы сводят с ума мужчин и вызывают зависть у женщин. Звезда не боится размещать откровенные снимки, ведь ей действительно есть что показать. К тому же каждое новое фото знаменитости - шедевр.

Анфиса Чехова не перестает радовать поклонников фотографиями в купальнике. Не успела публика прийти в себя от снимков фигуристой звезды в синем бикини у бассейна, как она опубликовала кадр из душа. Анфиса стоит под струями воды, демонстрируя свои роскошные формы с разных сторон.

achekhova Утро Анфисы Чеховой

Публика пришла в восторг от фигуры любимицы. Однако многие задались вопросом, почему Чехова принимает душ в одежде.

"Какая шикарная фигура", "Все классно, но без купальника обычно в душ ходят", "Решила всех свести с ума", "Как всегда, прекрасна", "Вот эталон фигуры! Все при ней", "Душ со стеклянными стенами для того, чтоб в офисных зданиях напротив кипела работа!", "У вас фигурка прям создана для восточных танцев", "Всегда душ в купальнике принимаешь?", "Вы, Анфиса, просто эталон женской красоты...", "Шикарная женщина", "Вы не надоедаете и вы прекрасны", "Ракурс удачный - такие контуры", - пишут поклонники.

Кстати, 41-летняя телеведущая гордится своей фигурой. Некоторое время назад она даже посвятила оду пятой точке, так как знает, что именно благодаря ягодицам многие ставят ей лайки.