2019-08-06T00:23:59+03:00
Звезды

Пока мама на пенной вечеринке: влюбленный сын Наташи Королевой целуется с девушкой

Архип Глушко отдыхает на курорте с моделью
Ольга ЛИБГАРДТ
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17-летний Архип Глушко младше возлюбленной на пять лет.17-летний Архип Глушко младше возлюбленной на пять лет.
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О том что единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко встречается с моделью Марией Слугиной, впервые заговорили в мае 2019 года. Тогда молодых людей заметили поклонники на совместных фото в соцсети. 17-летний Архип Глушко младше возлюбленной на пять лет. И вот прошло три месяца и, кажется, у влюбленных все всерьез и надолго.

В последнее время сына Наташи Королевой стали часто замечать в компании 23-летней модели из Саратова Марии Слугиной. Сейчас влюбленные отдыхают в Краснодарском крае. Об этом сообщила девушка Архипа. "Отдых с любимым на Черноморском побережье. А кто это за нами подглядывает?", - подписала романтичный снимок модель.

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Отдых с любимым...
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На фото пара в пляжной одежде устроилась на огромном камне. Архип обнимает и целует возлюбленную.

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Летний чилакс...
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Мария уже познакомилась с родителями молодого человека, которые, кстати, в это время отдыхали неподалеку. Родители Архипа тоже прибыли на курорт. Так, Наташа Королева веселилась на пенной вечеринке. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" в ярко-розовом купальнике и желтой майке отрывалась на полную катушку. Где в это время был Тарзан, не известно.

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Пенные танцы Наташи Королевой
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46-летняя Наташа Королева и 49-летний Сергей Глушко вместе почти 18 лет. Звезды составляют одну из крепких пар российского шоу-бизнеса, которая не перестает демонстрировать любовь друг к другу. Их единственный сын Архип учился в США. "Он мечтает стать ресторатором, - признавался Тарзан. - Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов. Устроился помощником шеф-повара в одно из столичных кафе". Кроме того, Архип интересуется индийской культурой и у него даже есть свой гуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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