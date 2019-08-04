Бочка пива и внушительное декольте: Наташа Королева приходит в себя после свадьбы

Наташа Королева - одна из самых ярких певиц на российской эстраде. Она много лет счастлива в браке с известным стриптизером Сергеем Глушкого. Эпатажная пара довольно часто удивляет публику смелыми фотографиями и необычными видео. На этот раз бурю эмоций поклонников вызвал снимок исполнительницы хита "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева разместила в блоге забавную фотографию. Артистка побывала на свадьбе у своих друзей. Снимок сделан на следующий день после торжества.

На фото звезда стоит в трендовом мини платье в горох с внушительным декольте около бочки пива. Пышный бюст Королевой с трудом помещается в обтягивающий наряд и, кажется, вот-вот выпрыгнет наружу.

Судя по всему у Наташи прекрасное настроение. Она улыбается и всем своим видом излучает радость. "После свадьбы Ани и Арсена! Утренний опохмел", - гласит подпись к снимку.

Самые преданные поклонники певицы отметили, что их кумир выглядит просто потрясающе: "Красотка! С чувством юмора точно все в порядке", "Вы очень позитивная, веселая и искренняя", "Наталья, доброе утро! На здоровье! Главное - помнить, что было на свадьбе!", "Красотка! Богиня!". "Наташа отлично выглядит, а фигура просто блеск", "Королева и есть королева во всем, даже с похмелья", "Наташа" Вот это грудь!".

Стоит отметить, что Наташа Королева довольно часто удивляет своих фанатов. Недавно она разместила фото, на котором решила полностью обнажиться, вспомним свое цирковое прошлое. Знаменитость встала на руки на балконе. Певица также привлекала внимание фанатов танцами на пляже с полотенцем на голове и пляжными снимками верхом на муже.