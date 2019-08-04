2019-08-04T14:38:34+03:00
Звезды

Бочка пива и внушительное декольте: Наташа Королева приходит в себя после свадьбы

46-летняя певица произвела фурор
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Наташа КоролеваНаташа КоролеваФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Наташа Королева - одна из самых ярких певиц на российской эстраде. Она много лет счастлива в браке с известным стриптизером Сергеем Глушкого. Эпатажная пара довольно часто удивляет публику смелыми фотографиями и необычными видео. На этот раз бурю эмоций поклонников вызвал снимок исполнительницы хита "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева разместила в блоге забавную фотографию. Артистка побывала на свадьбе у своих друзей. Снимок сделан на следующий день после торжества.

На фото звезда стоит в трендовом мини платье в горох с внушительным декольте около бочки пива. Пышный бюст Королевой с трудом помещается в обтягивающий наряд и, кажется, вот-вот выпрыгнет наружу.

koroleva__starkoroleva__star
После свадьбы...
30339 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по всему у Наташи прекрасное настроение. Она улыбается и всем своим видом излучает радость. "После свадьбы Ани и Арсена! Утренний опохмел", - гласит подпись к снимку.

Самые преданные поклонники певицы отметили, что их кумир выглядит просто потрясающе: "Красотка! С чувством юмора точно все в порядке", "Вы очень позитивная, веселая и искренняя", "Наталья, доброе утро! На здоровье! Главное - помнить, что было на свадьбе!", "Красотка! Богиня!". "Наташа отлично выглядит, а фигура просто блеск", "Королева и есть королева во всем, даже с похмелья", "Наташа" Вот это грудь!".

Стоит отметить, что Наташа Королева довольно часто удивляет своих фанатов. Недавно она разместила фото, на котором решила полностью обнажиться, вспомним свое цирковое прошлое. Знаменитость встала на руки на балконе. Певица также привлекала внимание фанатов танцами на пляже с полотенцем на голове и пляжными снимками верхом на муже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наташа Королёва: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26
Украинскому десантнику порезали горло из-за спора о переносе Дня ВДВ
Авиация Минобороны сбросила 5490 тонн воды на горящие леса в Сибири
Ученые: высокий уровень инсулина приводит к развитию рака
Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко
Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки
Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе
В аэропорту Сан-Франциско полностью запретили пластиковые бутылки
Стрельба в Дейтоне, Огайо: погибли 10 человек, 24 получили ранения
Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей доске
Убийца 20 человек в супермаркете Техаса опубликовал манифест
В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi
США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС
Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал