"Имущество будем делить": ГлюкоZа сообщила мужу о разводе

Наталья Чистякова-Ионова, известная как ГлюкоZа, высказалась о разводе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Устав от слухов и сплетен, певица сделала это в ироничной форме, записав видео ответ всем злопыхателям и завистникам.

Ролик начинается с того, как ГлюкоZа сидит в гостиничном номере, напевая себе под нос: "А мне по фен-шую". Артистка в это время звонит супругу. Общение начинается с расспросов о том, как у него дела, как Испания и дети. Александр рассказал жене, что у них все хорошо, они только что искупались и теперь отдыхают.

И тут неожиданно Наталья говорит: "А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?".

Немного опешив, Александр произнес: "Да ну. Когда?". "Видимо, совсем скоро", - смеясь отвечает артистка. "И что делать будем?", - задается вопросом отец семейства, подыгрывая жене.

На что она ему и говорит: "Как что? Имущество будем делить". И если с детьми, по ее словам, все гораздо проще - их у пары двое, каждому по одному. То любимую собаку Наталья не согласна отдать. Зато решила оставить мужу попугая.

Однако такая перспектива бизнесмена не устроила - попугай слишком много кричит. И он предложил выход из сложившейся ситуации: "А давай, кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется!".

При этих словах Александр кинулся в бега. Глюк'оZа на всех парах, как пуля, вылетела из номера, теряя на ходу туфли на шпильках. Ролик заканчивается кадром взмывающей в небо ракеты.

Напомним, последние несколько недель поклонники подозревают, что в семье Натальи Чистяковой-Ионовой и ее мужа Александра не все так гладко. Мол, они перестали делиться совместными кадрами, а также появляться как пара на каких-то светских мероприятиях. Недавно певица отдыхала в Испании и фотографий с супругом оттуда не показывала. На днях певица разместила в Инстаграме манифест на тему ненависти. "Ненависть - мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!", - отметила звезда, комментируя слухи и сплетни.