В России 3 миллиона детей недоедают, а мы все тратим миллиарды на фонтаны

Даже в самые лютые годы перестройки ни у кого не поворачивался язык сказать, что советский лозунг «Все лучшее детям!» был лживым. Советская власть с первых лет своего существования сделала заботу о детях одним из столпов своей социальной политики.

И в голодные годы, и в эпоху тотального дефицита советские дети получали максимум того, что только могла им дать страна. Советское детство было, действительно, счастливым.

Сегодня мы дожили до того, что 26% наших детей живут в нищете. Для этого социологами придуман специальный термин – «ниже уровня бедности», но означает он именно нищету.

Согласно статистике, опубликованной Росстатом, уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек);

Статистика отражает не просто социальную проблему. Она описывает модель нашего будущего.

Дети – это почти гарантия бедности. Заводя детей, люди заведомо обрекают себя на катастрофическое снижение уровня жизни. И если одного ребенка семья заводит хотя бы повинуясь инстинкту продолжения рода, то рождение второго – является роскошью, для многих просто непозволительной.

Экономисты утверждают, что все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты.

Многодетные семьи – это почти всегда бедные семьи. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.

Демографическая яма 90-х никуда не делась. Просто в условиях экономической катастрофы тридцатилетней давности люди инстинктивно не рожали детей, а сегодня они это делают осознанно. Добровольно рожать трех и более детей ответственный взрослый человек просто не станет. Он, может быть, и готов был бы добровольно взвалить крест бедности на себя, но очевидно, что каждый новый ребенок обрекает на нищету его уже родившихся детей.

Детская бедность формирует «ловушку нищеты». Когда дети растут в бедности, они совершенно точно не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. В результате, дети бедняков и дальше, до самой смерти останутся на социальном дне, они будут обречены на низкооплачиваемую работу, а из низкой зарплаты следует низкий уровень пенсий.

Речь идет не просто о последствиях социального расслоения и распада социальных лифтов. «Детская бедность» - принимает казалось бы невероятные формы, описанные Владимиром Короленко «Детях подземелья» 134 года назад

Например, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. 11,7% детей не могут иметь полноценное питание, содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день. То есть они – голодают.

Понимаете? В России 21 века дети голодают…

Детей не рожают совсем не потому что нет «уверенности в завтрашнем дне» и прочих умозрительных вещах. Просто сразу после выписки из роддома, семья, калькулируя свой ежемесячный бюджет, понимает, что многие привычные и просто необходимые вещи становятся недоступны.

Еще одним тяжелейшей чертой этого социального феномена являются неполные семьи. Их в России – более 5 миллионов. Матери-одиночки воспитывают детей в почти трети российских семей. И это тоже почти стопроцентная гарантия бедности. Математика здесь простая. Если два работающих родителя еще как-то в состоянии обеспечить уровень дохода на члена семьи относительно приемлемым, то одна мать просто физически не в состоянии этого сделать. В результате, развод родителей (а 40% семей распадаются после трех лет брака) так же почти всегда гарантирует для ребенка тяжёлые социальные последствия.

Государство считает разумным и экономически оправданным даже в периоды кризиса и санкций дотировать производства зерна и мяса. Потому что, это вопрос «продовольственной безопасности».

«Производство детей» - это тоже вопрос национальной безопасности. Хотя бы на минимально необходимом уровне воспроизводства населения страны.

Завоз мигрантов, конечно, обходится сильно дешевле, даже если строить для них дополнительные школы и поликлиники, но последствия такой демографической политики обернутся катастрофой уже в не самом отдаленном будущем.

Даже если не говорить о неработающих социальных лифтах, которые многократно ослабляют потенциал страны, отсутствие прямой финансовой поддержки семей с детьми – обрекает нас на стремительное вымирание.

Государственный бюджет просто обязан финансировать дефицит бюджета семей с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума, так же как он финансирует дефициты бюджета многочисленных дотационных регионов, убыточных предприятий и организаций.

Никакие гранитные бордюры, фонтаны стоимостью в миллиарды не могут оплачиваться государством, где недоедают 3 миллиона детей.

Увеличение выплат на первого и второго ребенка до 3 лет не решает эту проблему. Во-первых, потому что, настоящие траты на ребенка собственно после трех лет только и начинаются. А, во-вторых, для восполнения даже естественной убыли населения России средняя рождаемость должна составлять не менее 2.5 ребенка на семью.

Социальная политика должна прямо финансировать равный доступ всех детей страны к образованию, медицине и отдыху.

Ровно как строительство 10 суперсовременных медицинских центров не решает проблему доступной медицины без строительство и финансирования сотен поликлиник по всей стране, так и накачка деньгами только «Артека» и «Сириуса» никак не повлияет на будущее миллионов детей во Владивостоке, Костроме и Архангельске.

А без их будущего совершенно точно нет будущего и у нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы «жить нормально», денег должно хватать на еду, оплату жилья и одежду

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