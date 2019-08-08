У Виктории Бони от ботокса перекосило лицо

Виктория Боня не скрывает - гламурная модель буквально помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Вот уже несколько месяцев звезда "Дома-2" делится с поклонниками секретами молодости и красоты. Звезда публикует видео, на которых учит девушек правильно наносить макияж и красиво одеваться.

Виктория Боня периодически делится с публикой сокровенным. Так, одна из самых ярких участниц реалити-шоу жалеет, что ставила эксперименты над собственной внешностью. Сейчас все иначе. Модель ведет здоровый образ жизни, старается регулярно заниматься спортом, а вместо ботокса делает корректирующий массаж лица. С недавних пор скальпель и игла у нее в черном списке.

"Когда мне было 26 лет, увлекалась инъекциями, колола себе носогубные складки, пыталась соответствовать моде. В итоге это привело к асимметрии лица, потому что филлеры мне вводили неправильно!", - призналась Виктория.

victoriabonya Этот поцелуй посвящен одному единственному человеку

Ей пришлось лететь в Лос-Анджелес к известному доктору Саймону Урьяну. Его услугами пользуются многие западные звезды, в том числе Ким Кардашьян и Леди Гага. Специалист привел в порядок перекошенное ботоксом лицо красавицы.

С тех пор девиз Бони - никаких уколов. "Решила для себя, что нужно использовать все возможные средства, чтобы натуральным способом сохранить красоту. Поэтому косметикой и кремами пользуюсь теми, которые действительно работают. ... Можно выглядеть молодо без инъекций", - цитирует ее "Антенна-Телесемь".

victoriabonya Я до сих пор вспоминаю про наш отдых в Турции с трепетом в сердце!

Вика последние несколько лет проводит очищение организма. "Раз в полгода еду в клинику на тюбажи - очищение печени и желчного пузыря. Пью специальные отвары и масло, прогреваю печень. По окончании курса в теле всегда чувствуется приятная легкость", - откровенничает гламурная модель, проживающая в Монако.

Когда она прилетает в Россию, то часто ходит в баню: "Она дает заряд бодрости. Там обязательно пью травяные отвары из ромашки и имбиря, которые насыщают организм минералами и микроэлементами".

victoriabonya Ну все, мы снова в путь...

А еще знаменитость обожает использовать скраб для тела из молотого кофе. "Заливаю зерна грубого помола 20%-сливками и даю постоять минут 20. Смесь отлично отшелушивает и увлажняет кожу. А запах просто умопомрачительный", - делится секретом идеальной кожи 39-летняя звезда.