Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался властям. Об этом сообщили в пресс-службе его штаба.
Сайт kp.ru писал, что силовики несколько раз пытались взять резиденцию политика штурмом, но задержать его так и не удалось. В результате операции пострадали не менее 80 человек, по большей части силовики - сотрудники милиции и бойцы спецназа. Один из раненых правоохранителей скончался от полученного ранения.
Парламент республики хотел ввести режим чрезвычайного положения, но позже отказался от этой идеи. Генпрокуратуре поручено провести расследование беспорядков у дома Атамбаева и дать оценку правомерности действия политика и его сторонников. Сам экс-президент своей причастности к вменяемым ему преступлениям не признает и считает дело политически мотивированным.
"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", - цитирует ТАСС представителя штаба бывшего главы Киргизии.
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU