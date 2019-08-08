Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-08T16:47:48+03:00

Силовики несколько раз штурмовали резиденцию политика с целью провести задержание

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался властям. Об этом сообщили в пресс-службе его штаба.

Сайт kp.ru писал, что силовики несколько раз пытались взять резиденцию политика штурмом, но задержать его так и не удалось. В результате операции пострадали не менее 80 человек, по большей части силовики - сотрудники милиции и бойцы спецназа. Один из раненых правоохранителей скончался от полученного ранения.

Парламент республики хотел ввести режим чрезвычайного положения, но позже отказался от этой идеи. Генпрокуратуре поручено провести расследование беспорядков у дома Атамбаева и дать оценку правомерности действия политика и его сторонников. Сам экс-президент своей причастности к вменяемым ему преступлениям не признает и считает дело политически мотивированным.

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", - цитирует ТАСС представителя штаба бывшего главы Киргизии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU