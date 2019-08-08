2019-08-08T19:08:22+03:00
Звезды

Бывший муж Климовой увез новую семью в Доминикану

Актер подарил близким по-настоящему райский отдых
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Петренко со своей большой семьей наслаждается морем и солнцем в райском уголкеИгорь Петренко со своей большой семьей наслаждается морем и солнцем в райском уголкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Игорь Петренко, как и многие российские знаменитости, проводит свой долгожданный отпуск на курорте. Актер вместе с супругой Кристиной Бродской и детьми улетел в Доминикану.

Игорь Петренко со своей большой семьей наслаждается морем и солнцем в райском уголке. Вместе с новой семьей артиста отдыхают и двое сыновей Игоря от брака с бывшей женой Екатериной Климовой.

41-летний актер давно мечтал об отпуске. Наконец, рабочий график позволил Игорю вырваться на курорт.

На одном из фото, которыми мужчина поделился из путешествия, он запечатлел себя на фоне песчаного пляжа. Игорь успел загореть на курорте.

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Пока папа фотографируется на фоне пальм...
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На другом снимке его молодая супруга Кристина сидит в кафе в окружении трех дочек. "Теперь мама может и поесть", - трогательно подписал фото многодетный отец. Пока 26-летняя звезда обедает, две малышки мирно спят на сдвинутых стульях, а самая младшая - в коляске.

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Теперь мама может и поесть
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Старшая девочка - София Каролина родилась в 2014 году. 30 января 2017 года у пары родилась вторая дочь Мария. А в конце января 2019 года у супругов появилась еще одна дочка, которую назвали библейским именем Ева.

С Игорем отдыхают и его сыновья от брака с Екатериной Климовой: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. У нынешней жены актера быстро получилось найти общий язык с мальчиками.

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Тому, кто хорошо покушал...
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Примечательно, что Петренко удалось сохранить дружеские отношения с Климовой. Они собираются вместе по большим праздникам. Бывшие супруги активно участвуют в воспитании общих сыновей. Так, в мае Игорь и Екатерина пришли на выпускной к младшему сыну Корнею. Мальчик успешно окончил начальную школу элитной Ломоносовской школы. Экс-супруги вместе с наследником прошли по красной ковровой дорожке, а затем приняли участие в концерте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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