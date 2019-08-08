2019-08-08T21:20:11+03:00
Звезды

"Офигенная кровать": муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье

Актриса отдыхает на Мальдивах
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Кажется, актриса решила составить конкуренцию самой Анастасии ВолочковойКажется, актриса решила составить конкуренцию самой Анастасии ВолочковойФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Неделю назад Кристина Асмус улетела с дочкой на Мальдивы. Супруга Гарика Харламова наслаждается отдыхом на океане, публикуя фото в купальниках разных цветов. Кажется, актриса решила составить конкуренцию самой Анастасии Волочковой, взяв на остров множество купальных костюмов. Однако один из последних снимков, который разместила в блоге очаровательная артистка, заставил подписчиков открыть рты.

Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой она предстала в белом кружевном белье. Актриса приняла соблазнительную позу, лежа на кровати. Пикантный снимок она не стала подписывать, зато сопроводила его хештегами.

Редакция "КП" приводит лишь часть из них по этическим соображениям: "#асмусвразноспошла, #несчитается, #аговориланеносишьбелье, #этогде, #ничетакаярабочаясторона, #леньчитатьнолайкпоставлю, #отписка, #подписка, #кискаалиска, #хотьздесьнетпетрова, #мальдивскийсрам, #чтоскажетбульдог, #годныйконтент #тебячитаетдочьалло, #почемуименногарик, #актофоткал, #дабллайкзахештеги, #агдезагар, #вобульдогуфартануло, #ябтебязабанил, #четвергрыбныйдень, #заработоквинтернете, #матьнеиграетвхоккей, #кристинаанус".

asmuskristinaasmuskristina
Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах
48743 отметок «Нравится»638 комментариевInstagram

Прочитав написанное, публика забилась в экстазе. В комментарии к Кристине пришел и супруг Наташи Королевой. "Офигенная кровать...", - с юмором оценил актрису в нижнем белье Сергей Глушко, известный как Тарзан.

Под снимком завязалась бурная дискуссия. Многие предположили, что хештеги проставил муж артистки - резидент Comedy Club Гарик Харламов. "Мне кажется, или хэштеги ставил Харламов?", - спросила одна из подписчиц.

"Последний его, да", - ответила утвердительно Асмус. Не успела Кристина закончить ответ, как в ее Интсаграм пожаловал Гарик. "Вам кажется, все жена! - заверил юморист. - Вы обо мне слишком дурного мнения".

Еще один фолловер поинтересовался: "Куда можно сдавать пожертвования, чтобы бог мне такую же жену?". На что подписчица актрисы ответила: "Опоздали. Гарик все пожертвования перекрыл, чтобы такая была только у него".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кристина Асмус: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве
Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты
Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан
Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции
Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба
Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами
США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов