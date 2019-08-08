"Офигенная кровать": муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье

Неделю назад Кристина Асмус улетела с дочкой на Мальдивы. Супруга Гарика Харламова наслаждается отдыхом на океане, публикуя фото в купальниках разных цветов. Кажется, актриса решила составить конкуренцию самой Анастасии Волочковой, взяв на остров множество купальных костюмов. Однако один из последних снимков, который разместила в блоге очаровательная артистка, заставил подписчиков открыть рты.

Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой она предстала в белом кружевном белье. Актриса приняла соблазнительную позу, лежа на кровати. Пикантный снимок она не стала подписывать, зато сопроводила его хештегами.

Редакция "КП" приводит лишь часть из них по этическим соображениям: "#асмусвразноспошла, #несчитается, #аговориланеносишьбелье, #этогде, #ничетакаярабочаясторона, #леньчитатьнолайкпоставлю, #отписка, #подписка, #кискаалиска, #хотьздесьнетпетрова, #мальдивскийсрам, #чтоскажетбульдог, #годныйконтент #тебячитаетдочьалло, #почемуименногарик, #актофоткал, #дабллайкзахештеги, #агдезагар, #вобульдогуфартануло, #ябтебязабанил, #четвергрыбныйдень, #заработоквинтернете, #матьнеиграетвхоккей, #кристинаанус".

asmuskristina Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах

Прочитав написанное, публика забилась в экстазе. В комментарии к Кристине пришел и супруг Наташи Королевой. "Офигенная кровать...", - с юмором оценил актрису в нижнем белье Сергей Глушко, известный как Тарзан.

Под снимком завязалась бурная дискуссия. Многие предположили, что хештеги проставил муж артистки - резидент Comedy Club Гарик Харламов. "Мне кажется, или хэштеги ставил Харламов?", - спросила одна из подписчиц.

"Последний его, да", - ответила утвердительно Асмус. Не успела Кристина закончить ответ, как в ее Интсаграм пожаловал Гарик. "Вам кажется, все жена! - заверил юморист. - Вы обо мне слишком дурного мнения".

Еще один фолловер поинтересовался: "Куда можно сдавать пожертвования, чтобы бог мне такую же жену?". На что подписчица актрисы ответила: "Опоздали. Гарик все пожертвования перекрыл, чтобы такая была только у него".