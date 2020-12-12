Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт

Актёр восстанавливался несколько лет
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова сообщила, что причиной его смерти стал инсульт, после которого актёр восстанавливался несколько лет.

Сайт KP.ru сообщал, что в свой последний юбилей, 2 сентября 2020 года, Валентин Гафт был прикован к постели, поскольку остался частично парализованным после инсульта. Ольга Остроумова также рассказывала, что актёр почти никого не узнаёт и почти не разговаривает. Вместе с помощницей они вывозили Валентина Гафта на прогулки в инвалидном кресле.

Похороны актёра состоятся во вторник, 15 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве.

За свою карьеру народный артист РСФСР Валентин Гафт сыграл более чем в ста кинокартинах. Наиболее известными из них стали "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Чародеи" и "12".

Валентин Гафт награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" второй, третьей и четвёртой степени. Большую часть своей театральной карьеры Гафт служил в "Современнике".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентин Гафт умирал несколько раз, но каждый раз его спасало известие, что вышла книжка его стихов

Когда-то Ролан Быков сказал о нем — мой нежный Гафт, мой нервный гений. Сказал точно «в десятку» - Гафт был ранимым и застенчив, как ребенок, при всей своей популярности (подробности).

"Я видел гениев, с которыми не стоял рядом. И никогда не думал, что буду, как они": ушел из жизни Валентин Гафт

85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться (подробности).

Валентин Гафт: «В первый день войны поезд, на котором мы должны были ехать с семьей, разбомбили»

Когда началась война, маленькому Вале Гафту не было еще и шести лет. Его семья жила тогда в Сокольниках, на улице Матросская тишина. Отец, адвокат, ушел на фронт добровольцем. Вернулся в самом конце войны майором - с ранением в голову несколько месяцев пролежал в одном из московских госпиталей.

Что из военного детства больше всего врезалось в память? Знаменитый актер Валентин Иосифович в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» вспомнил о многом (подробности).

Валентин Гафт: А над нами кто-то свыше Все давно решил за нас

2 сентября народному артисту исполнилось 85 лет. К сожалению, как говорят его близкие, после инсульта он потерял физическую силу и не хочет, чтобы его видели в таком состоянии (подробности).

Валентин Гафт: досье KP.RU