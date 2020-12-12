Причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт

Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова сообщила, что причиной его смерти стал инсульт, после которого актёр восстанавливался несколько лет.

Сайт KP.ru сообщал, что в свой последний юбилей, 2 сентября 2020 года, Валентин Гафт был прикован к постели, поскольку остался частично парализованным после инсульта. Ольга Остроумова также рассказывала, что актёр почти никого не узнаёт и почти не разговаривает. Вместе с помощницей они вывозили Валентина Гафта на прогулки в инвалидном кресле.

Похороны актёра состоятся во вторник, 15 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве.

За свою карьеру народный артист РСФСР Валентин Гафт сыграл более чем в ста кинокартинах. Наиболее известными из них стали "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Чародеи" и "12".

Валентин Гафт награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" второй, третьей и четвёртой степени. Большую часть своей театральной карьеры Гафт служил в "Современнике".

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