2019-08-10T14:57:19+03:00
Звезды

"Зачем показывать свои прелести?": Лолита в бархатном купальнике вызвала оторопь

Не все поклонники оценили откровенный наряд 55-летней певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Артистка поделилась с публикой радостьюАртистка поделилась с публикой радостьюФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Лолиту Милявскую по праву называют одной из эпатажных звезд эстрады. Она не стесняется ни своего возраста ни своей фигуры. Живет на полную катушку. А после расставания с мужем Дмитрием Ивановым у 55-летней певицы как будто началась вторая молодость. Артистка демонстрирует молодецкий задор.

Лолита Милявская разместила в блоге видео. Артистка поделилась с публикой радостью: наконец-то принесло свои плоды общение с режиссерами.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь Леня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для «Ленинграда», прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И «Тело» заиграет. Потом снимем «Папу»!", - гласит подпись к ролику.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Целый год общалась с талантливейшими режиссерами!
104712 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На радостях певица решила продемонстрировать свою фигуру. На видео она предстает в черном бархатном купальнике с золотыми вензелями на груди. Исполнительница кокетливо пританцовывает и задорно крутит бедрами. Ее волосы распущены.

Правда. не все подписчики оценили смелый лук звезды. У некоторых внешний вид знаменитости вызвал оторопь, а особо нетерпимые раскритиковали знаменитость и ее сомнительные прелести.

"Лола, зачем всем показывать свои прелести? Вы очень красивая. Подумают, что вы в поиске уже. Или это так?", "Лолита! Не смеши людей, тебе не 20 лет. Посмотри на себя в зеркало, боксер, топорная, никакого изящества. Прости, но это так, тебе лучше в платье", "Ну да, вы же женщина без комплексов", "Как женщинам страшно стареть!", - пишут сетевые активисты.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Официальные данные – в митинге на Сахарове участвуют 7 тысяч человек
Правительство РФ выделит средства на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров
Дочь Алена Делона рассказала о состоянии знаменитого отца после инсульта
В центре Москвы ограничили движение из-за митинга
Больше всего россиян с ожирением в Курганской области
Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди
Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины
Минздав назвал «самые беременные» регионы
Представители Михаила Горбачева опровергли новость о его плохом здоровье
Стала известна точная зарплата Неймара в Реале
Под Костромой супруги погибли, столкнувшись с прицепом лесовоза
В Греции объявлен наивысший уровень пожарной опасности
Станцию «Проспект мира» закроют для входа на празднование Курбан-байрама
Названа причина смерти Аллы Вербер
В Киргизии суд наложил арест на имущество телеканала экс-президента страны Атамбаева
Ученый назвал фамилии, которые чаще всего встречаются в России
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»
Эксперт рассказала, как собрать ребенка в школу и не разориться
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай
Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский
Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД
В Греции два человека погибли при столкновении лодок
«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева
ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США