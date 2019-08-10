"Зачем показывать свои прелести?": Лолита в бархатном купальнике вызвала оторопь

Лолиту Милявскую по праву называют одной из эпатажных звезд эстрады. Она не стесняется ни своего возраста ни своей фигуры. Живет на полную катушку. А после расставания с мужем Дмитрием Ивановым у 55-летней певицы как будто началась вторая молодость. Артистка демонстрирует молодецкий задор.

Лолита Милявская разместила в блоге видео. Артистка поделилась с публикой радостью: наконец-то принесло свои плоды общение с режиссерами.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь Леня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для «Ленинграда», прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И «Тело» заиграет. Потом снимем «Папу»!", - гласит подпись к ролику.

lolitamilyavskaya Целый год общалась с талантливейшими режиссерами!

На радостях певица решила продемонстрировать свою фигуру. На видео она предстает в черном бархатном купальнике с золотыми вензелями на груди. Исполнительница кокетливо пританцовывает и задорно крутит бедрами. Ее волосы распущены.

Правда. не все подписчики оценили смелый лук звезды. У некоторых внешний вид знаменитости вызвал оторопь, а особо нетерпимые раскритиковали знаменитость и ее сомнительные прелести.

"Лола, зачем всем показывать свои прелести? Вы очень красивая. Подумают, что вы в поиске уже. Или это так?", "Лолита! Не смеши людей, тебе не 20 лет. Посмотри на себя в зеркало, боксер, топорная, никакого изящества. Прости, но это так, тебе лучше в платье", "Ну да, вы же женщина без комплексов", "Как женщинам страшно стареть!", - пишут сетевые активисты.