2019-08-10T16:09:09+03:00
Звезды

Оксана Федорова показала мужа

Телеведущая в честь годовщины свадьбы трогательно обратилась к любимому
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана добавила, что благодаря супругу теперь занимается боксом, окунается в ледяную прорубь и ходит босиком по снегуОксана добавила, что благодаря супругу теперь занимается боксом, окунается в ледяную прорубь и ходит босиком по снегуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Оксана Федорова крайне редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Даже о своей свадьбе телеведущая не говорила. Но сегодня модель сообщила радостную новость. Вот уже девять лет одна из самых красивых россиянок счастлива браке.

Оксана Федорова в честь годовщины свадьбы показала своего таинственного мужа. Трогательное сообщение и фотографии с супругом телеведущая разместила в блоге. "Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала «да»", - поделилась она радостным известием.

fedorovaoksanafedorovaoksana
Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я...
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Оксана добавила, что благодаря супругу теперь занимается боксом, окунается в ледяную прорубь и ходит босиком по снегу. "То ли еще будет! Всегда люблю!", - добавила Федорова.

На новых снимках Оксана и ее избранник Андрей Бородин обнимаются. Ведущая улыбается и смотрит в камеру. Лица супруга не видно.

Спустя столько лет семейной жизни Оксана говорит, что не жалеет о своем выборе. Она счастлива в браке. Женщина в марте 2012 году родила сына Федора. Через год в июле на свет появилась дочь Елизавета.

Модель поменяла паспорт, взяла фамилию мужа. "Теперь я Бородина. Сначала была в раздумьях, но потом решила, что глава нашей семьи - мой муж, поэтому все ее члены должны носить его фамилию", - рассказывала она.

По словам победительницы конкурса "Мисс Вселенная", с Бородиным артистка чувствует себя защищенной. "Выбирая мужчину для жизни, девушке важно помнить, что она выбирает не только партнера для себя, но и отца для своих будущих детей. И тогда она точно не совершит ошибки", - делилась с поклонниками Оксана Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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