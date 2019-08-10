"Перед зияющей подлостью и бесчестьем": Наргиз прокомментировала скандал с Максимом Фадеевым

Разгоревшийся конфликт между Максимом Фадеевым и певицей Наргиз и не думает утихать. Взаимные претензии и упреки с обеих сторон вышли на новый уровень. Несколько часов назад продюсерский центр "MALFA" обнародовал официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ответ Наргиз не заставил себя долго ждать. Артистка разразилась гневной отповедью в адрес Фадеева. Сам музыкант никак не отреагировал на выпад теперь уже бывшей подопечной, а лишь признался в любви жене.

"Я тебя очень люблю. С днем рождения!", - написал в блоге Максим Фадеев, разместив фотографию жены Натальи и надпись поздравления из цветов. Правда, не все оценили романтичный порыв музыканта. В блог к Максу прибежали фанаты Наргиз с оскорблениями и вопросами о том, что же между ним и певицей происходит на самом деле.

fadeevmaxim Я тебя очень люблю...

И если Фадеев хранит молчание, то продюсерский центр "MALFA" обнародовал официальный комментарий. "К настоящему моменту истек срок официального ответа Наргиз на запрос от 07 августа 2019 года о подтверждении участия певицы в концертах в городах Юрмала - 20 августа, Московская область, Красногорск - 23 августа и Чайковский - 31 августа. На основании этой информации мы вынуждены констатировать, что концерты не состоятся", - говорится в сообщении.

Ранее в виду таких же обстоятельств лейбл также не мог гарантировать присутствие певицы на заявленных концертах в Воронеже и Ростове-на-Дону. "Обращаем внимание, что это не первый случай игнорирования нашего запроса певицей Наргиз и ее менеджеров о подтверждении участия в концертах, - добавили в "MALFA". - Мы предложили Наргиз подтвердить ее участие в указанных выше концертах любым способом, в том числе в ее Инстаграме. Никакой информации мы вновь не получили".

malfa.family Истек срок официального ответа Наргиз на запрос...

При этом в продюсерском центре отметили, что никакого официального запрета на публичное исполнение произведений на даты запланированных концертов 8 и 10 августа со стороны Максима Фадеева не было. "Мы сожалеем, что концерты сорваны и слушатели не увидели выступления Наргиз", - подчеркнули представители Фадеева.

Реакция певицы последовала незамедлительно. "Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «MALFA» и их руководством. Мало того, со слов организатора воронежского концерта, «MALFA» заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми?", - начала гневною отповедь артистка.

nargizzakirova_official Меня предупреждали все, как один, годами...

Она не стеснялась в выражениях: "Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи. Скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами... Со стороны «MALFA» и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями".