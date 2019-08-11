"Очень вкусная и сладкая": мужчина схватил Волочкову за ногу

Анастасия Волочкова вторую неделю наслаждается отдыхом в Греции. 43-летняя балерина за 12 дней на курорте успела продемонстрировать свою заметно постройневшую фигуру в микро-купальниках и фирменную растяжку в разных вариациях. Артистка в откровенном купальнике широко разводила ноги у отеля и на мосту, раскидывалась в экстремальном шпагате на мчащемся со всей скоростью катере. Субботний день 10 августа ознаменовался шпагатом меж двух кушеток в кабинете массажиста, а в бассейне ради эффектной позы артистку крепко держал за ногу мускулистый красавец.

Анастасия Волочкова нашла еще один способ удивить своих поклонников. Королева эпатажа в салатовом мини-бикини сделала акробатический трюк. Выполнить его россиянке помог мужчина с обнаженным торсом в спортивных трусах.

volochkova_art Когда есть, что показать...

Балерина встала на руки на перила моста у бассейна. Мужчина держал Анастасию за ногу, а другая нога балерины взметнулась ввысь. Кажется, помощник артистки остался доволен происходящим. Он широко улыбался.

"Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая. Красиво?", - подписала эффектный кадр Волочкова. Поскольку светская львица отключила возможность оставлять комментарии в блоге, ее вопрос так и повис в воздухе, как и она сама в момент исполнения трюка. Еще несколько месяцев назад звезде надоело регулярно натыкаться на критику завистников. Теперь она сама при удобном случае хвалит себя и принимает различные позы, чтобы всегда быть неотразимой.

volochkova_art Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно на двух массажных кушетках

Через несколько часов бывшая прима Большого театра похвасталась длинными ногами в кабинете массажиста. Для этого Анастасия села на шпагат с провисом, закинув ноги на кушетки. "Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках. А мини-бикини делают эти фото более интересными и тиражируемыми, согласитесь?", - вновь обратилась к публике знаменитость.

Напомним, Анастасия Волочкова весело проводит время на греческой вилле у друзей. Артистка проявила себя как порядочная гостья. Она моет грязную посуду за собой. Правда, не всегда успевает навести порядок в апартаментах. Танцовщица взяла на курорт обширный гардероб. Здесь и разноцветные бикини, и платья в пол, и мини-юбки. А перед тем как отбыть к морю, Анастасия купила восемь пар кружевных трусиков. Добавим, что на отдыхе Настя отказалась от косметики, поэтому то и дело демонстрирует свою природную красоту.