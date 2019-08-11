Брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина винит себя в болезни сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о состоянии здоровья грудного сына Лео. Мальчик сильно заболел. Ему вызывали "скорую", после чего малышу пришлось дать ему сильнейшие антибиотики.

Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына. Наследник 27-летней "Мисс Москва-2015" и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V заболел неделю назад. Врачи поставили двухмесячному малышу диагноз "отит".

Воеводин сообщила, что ухо у Лео воспалилось после купания. "Я не накрыла его толстым одеялом после ванной, а на улице было очень холодно - всего шесть градусов тепла", - рассказала модель в блоге.

rihanapetra Оксана Воеводина рассказала о болезни сына

Она призналась, что всю неделю не находила себе места. "Я чувствую себя очень виноватой перед Леоном. Чтобы избежать осложнений после отита, которые могут привести к потере слуха, мне пришлось дать сыну большую дозу антибиотиков, хотя ему всего десять недель", - посетовала молодая мама.

По ее словам, во время болезни мальчик плохо спал и потерял аппетит. "Для каждого родителя самое ужасное - это когда их близкие заболевают. Спасибо за вашу поддержку. Бог слышал каждую молитву за Леона", - добавила Воеводина.

Сейчас Оксана с сыном находятся в России. Но в планах был отдых у моря. "Моя семья планировала отправиться на летние каникулы в Испанию, но доктор не разрешил Леону летать на самолетах в течение трех-четырех месяцев, пока он полностью не выздоровеет. По словам врачей, давление в самолете может вызвать серьезные осложнения для ребенка", - сообщила Оксана.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Теперь Рихана. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой.