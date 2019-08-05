"Молитесь за Лео": брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина вызвала "скорую" сыну

Не успела Оксана Воеводина прийти в себя после неожиданного развода с бывшим королем Малайзии, как на "Мисс Москву" обрушилась новая беда. Серьезно заболел единственный сын модели и экс-монарха.

Еще недавно Оксане Воеводиной завидовали многие женщины. Красавец-муж голубых кровей, прекрасный сын и дом, полная чаша. Но сейчас ее как будто кто-то сглазил. За пышной свадьбой с ныне бывшим королем Малайзии последовал скорый развод, а теперь на хрупкие плечи девушки свалилось новое испытание. Оксана Воеводина, родившая малыша два месяца назад, поделилась плохими новостями. Модель сообщила о болезни ребенка. Мальчику стало настолько плохо, что ему вызвали врачей. Бригада скорой осмотрела мальчика и сообщила, что у младенца ушная инфекция.

Оксана, как и любая мама, не на шутку напугана и встревожена состоянием наследника. В Сторис она разместила фотографию, на которой фельдшер скорой держит малыша. "Молитесь за Лео. У него ушная инфекция", - подписала снимок Оксана.

Оксана разместила эту фотографию в соцсетях.

На фото с заболевшим мальчиком можно заметить, что сейчас 25-летняя девушка живет не в роскошных апартаментах, а в квартире с весьма скромной мебелью. Сей факт сильно расстроил поклонников модели. Неужели супруг не помогает наследнику и бывшей жене, недоумевает публика.

Напомним, несколько недель назад появились слухи о разводе Оксаны и ее мужа из Малайзии. Вскоре россиянка, принявшая веру своего супруга, сделала официальное заявление, которым фактически подтвердила, что рассталась с отцом своего ребенка. Разлад в семье стал полной неожиданностью для поклонников Оксаны. Ведь ради русской красавицы 49-летний король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Несмотря на широкий жест и рождение общего сына Лео, брак продлился считанные месяцы. Оксана, переставшая скрывать факт разрыва, по сей день не говорит о его причинах.