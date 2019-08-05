2019-08-05T15:07:07+03:00
Звезды

"Молитесь за Лео": брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина вызвала "скорую" сыну

"Мисс Москва" просит молиться за наследника
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оксана Воеводина.Оксана Воеводина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Не успела Оксана Воеводина прийти в себя после неожиданного развода с бывшим королем Малайзии, как на "Мисс Москву" обрушилась новая беда. Серьезно заболел единственный сын модели и экс-монарха.

Еще недавно Оксане Воеводиной завидовали многие женщины. Красавец-муж голубых кровей, прекрасный сын и дом, полная чаша. Но сейчас ее как будто кто-то сглазил. За пышной свадьбой с ныне бывшим королем Малайзии последовал скорый развод, а теперь на хрупкие плечи девушки свалилось новое испытание. Оксана Воеводина, родившая малыша два месяца назад, поделилась плохими новостями. Модель сообщила о болезни ребенка. Мальчику стало настолько плохо, что ему вызвали врачей. Бригада скорой осмотрела мальчика и сообщила, что у младенца ушная инфекция.

Оксана, как и любая мама, не на шутку напугана и встревожена состоянием наследника. В Сторис она разместила фотографию, на которой фельдшер скорой держит малыша. "Молитесь за Лео. У него ушная инфекция", - подписала снимок Оксана.

Оксана разместила эту фотографию в соцсетях.

Оксана разместила эту фотографию в соцсетях.

На фото с заболевшим мальчиком можно заметить, что сейчас 25-летняя девушка живет не в роскошных апартаментах, а в квартире с весьма скромной мебелью. Сей факт сильно расстроил поклонников модели. Неужели супруг не помогает наследнику и бывшей жене, недоумевает публика.

Напомним, несколько недель назад появились слухи о разводе Оксаны и ее мужа из Малайзии. Вскоре россиянка, принявшая веру своего супруга, сделала официальное заявление, которым фактически подтвердила, что рассталась с отцом своего ребенка. Разлад в семье стал полной неожиданностью для поклонников Оксаны. Ведь ради русской красавицы 49-летний король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Несмотря на широкий жест и рождение общего сына Лео, брак продлился считанные месяцы. Оксана, переставшая скрывать факт разрыва, по сей день не говорит о его причинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Оксана Воеводина, жена короля Малайзии: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иосиф Пригожин: "Вложил в звукозаписывающую студию 2 миллиона евро, а она сегодня и не нужна - все в одной коробочке"
Недавно вышел новый клип певицы Валерии «Нет шанса». Ее муж и продюсер Иосиф Пригожин рассказал "Комсомолке" подробности создания новой песни и о нюансах работы в современных реалиях
Новости 24
В Красноярском крае шесть человек пострадали при взрыве на военном складе
Экстренные службы ликвидировали возгарание в Академии ФСБ
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружением
Шахматы стали обязательным школьным предметом
Зеленский встретится с Эрдоганом в Анкаре
Медведев поздравил премьера Ливана с 75-летием установления дипотношений
Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентября
Генпрокуратура России: регионы искажали статистику по лесным пожарам
В аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3
ЕС и Белоруссия могут упростить визовый режим уже осенью
Пакистан ответил на лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса
Аптекам разрешат продавать сертифицированные БАДы через интернет
Больше половины россиян считают местом для отдыха дачу
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка