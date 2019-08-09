2019-08-09T12:05:47+03:00
Происшествия

Хулиган перерисовал картину за 10 млн рублей в московской галерее, а никто и не заметил

Повреждение картины было замаскировано столь искусно, что сотрудники галереи не заметили подвох - правки увидел сам художник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Портрет живописца Владимира Суздальцева. Фото: галерея народного художника СССР А.ШиловаПортрет живописца Владимира Суздальцева. Фото: галерея народного художника СССР А.Шилова
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Очередное преступление против произведения искусство было совершено в Москве. Неизвестный "художник" перерисовал портрет советского живописца Владимира Суздальцева, да так искусно, что сотрудники галереи Александра Шилова на Знаменке не сразу заметили подвох.

Написанная в 1970 году картина поступила в фонд еще шесть лет назад и с тех пор постоянно находилась на экспозиции в выставочном зале. Однако 17 июля, делая обход, директор галереи Александр Шилов заметил небольшое повреждение первого слоя полотна.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, кто-то частично смысл краски, а потом самостоятельно дорисовал недостающие детали. Как хулигану удалось осуществить задуманное, пока непонятно, но определенные навыки в живописи у него точно есть.

Сотрудники галереи уже обратились в полицию с просьбой найти злоумышленника и наказать его. Сумма нанесенного ущерба пока устанавливается. Стоимость же самой картины составляет 9,7 млн рублей.

Последние годы в мире искусства не все спокойно. В прошлом году мужчина серьезно повредил картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван", обрушив на нее несколько ударов металлической стойки, а в начале 2019-го из Третьяковской галереи спокойно вынесли пейзаж Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Также сайт kp.ru писал о похищении картины Исаака Левитана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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