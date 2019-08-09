Сын Елены Яковлевой показывает себя публике "ради угара и денег"

Сын Елены Яковлевой, кажется, не менее популярен, чем его звездная родительница. Денис Шальных обладает неординарной внешностью. Его мускулистое тело с ног до головы покрыто татуировками. Он часто экспериментирует с внешним видом. При этом молодой человек не скрывает - если он появляется перед публикой в каком-то шоу или спектакле, то делает это ради угара и денег.

"Особых затей на этот счет у меня не было. Я человек достаточно далекий от этих всех фишек. Если где-нибудь мелькнуть на телевизоре. По большей части я это делаю из-за угара и денег, которые мне предлагают...", - заявил Шальных.

По его словам, у него нет цели стать известным. Наследник народной артистки России стрижет модных клиентов в барбершопе, ходит в качалку и поет в музыкальной группе. Слава ему не нужна. "Слово «знаменитость» абсолютно противоположно мне. Знаменитые люди гораздо более явно это демонстрируют и собой являют это слово, нежели я", - цитирует его ТВЦ.RU.

Недавно Денис и его мама Елена Яковлева в очередной раз сыграли в благотворительном спектакле "Немаленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Автором проекта и режиссером-постановщиком выступил выпускник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев.

26-летний Шальных признался, что доволен спектаклем, но особого удовольствия от актерской игры не получил. "Я не могу сказать, что я в кромешном восторге от выхода на сцену. Если бы мне это очень понравилось, наверное, я бы как-то двигался в этом направлении. Просто как опыт - это интересно. Все, что Дмитрий Бикбаев сделал с этим спектаклем, мне очень зашло", - резюмировал он.