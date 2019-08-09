2019-08-09T17:43:56+03:00
Звезды

У Вилли Токарева был рак простаты

В Москве во время похорон друг легендарного шансонье озвучил причину его смерти
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певца в последний путь провожали вдова, дети, многочисленные друзья и поклонники шансонье. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПевца в последний путь провожали вдова, дети, многочисленные друзья и поклонники шансонье. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В Москве простились с легендарным шансонье Вилли Токаревым. Певца в последний путь провожали вдова, дети, многочисленные друзья и поклонники шансонье. Последний приют музыкант обрел на Калитниковском кладбище.

На похоронах стала известна истинная причина смерти артиста, который ушел из жизни в 84 года. Вилли Токарев умер от онкологического заболевания. Он сгорел буквально за полтора месяца.

"В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам. После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло", - сетует близкий друг певца Владимир Михайлов.

Шансонье прилетел в Москву, потому что у него были запланированы выступления. Однако ему стало плохо и его увезли в больницу. О том, что у Токарева рак простаты, знали только самые близкие друзья музыканта, пишет Собеседник.Ru.

"Заболевание коварное. У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался", - добавил Михайлов.

Своим родным Токарев оставил солидное наследство. У Вилли остался взрослый сын Антон от первого брака и двое внуков. Они проживают в Санкт-Петербурге. Сын Алекс от второй жены живет в Нью-Йорке. Юлия родила Токареву двоих детей. 15-летний сын Милен хочет стать актером. Сейчас он занимается в детском театре, а также профессионально играет в хоккей. 18-летняя дочь Эвелина получает медицинское образование.

Именно им придется делить роскошную квартиру на Котельнической набережной в Москве. Риелторы ее оценивают в 35 миллионов рублей.

Кроме того, у артиста имеется дом в Нью-Йорке, где живет его вдова с детьми.

Музыкант владел огромной квартирой в Крыму. Она находится в Ялте в старинном доме постройки 1909 года. Здание проектировал архитектор Николай Краснов. Он является автором знаменитого Ливадийского дворца. Квартира оценивается в 200 тысяч долларов. Это жилье Токарев в свое время купил у Михаила Пуговкина.

Церемония прощания с Вилли Токаревым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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