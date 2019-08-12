Светлана Лобода в нижнем белье похвасталась растяжкой

Светлана Лобода этим летом много гастролирует. Певица совмещает отдых и выступления. При этом звезда периодически делится с поклонниками подготовками к концертам. Не так давно артистка опубликовала видео, на котором исполняет зажигательный танец. А на одном из последних снимков знаменитость в нижнем белье продемонстрировала растяжку.

Светлана Лобода находится на гастролях в Европе. На днях певица прилетела в Рим. Она прогулялась по городу в джинсовых мини-шортах.

lobodaofficial Светлана Лобода прогулялась по Риму в мини-шортах

А после этого артистка опубликовала фотографии из отеля. В кадре Светлана решила похвастаться растяжкой. Она позирует на балконе в черном нижнем белье, закинув одну ногу на перила.

Снимки знаменитости оценили ее поклонники: "Светлана, классная фигура!", "Какая вы красивая!", "Красота! Растяжка супер!", "Шикарная фигура и все идеально".

lobodaofficial Светлана Лобода этим летом много гастролирует

Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Яна Рудковская пришла в восторг от фигуры певицы. Не осталась в стороне от увиденного и Алла Пугачева. Примадонна похвалила Светлану.

А вот Анита Цой подшутила над Лободой. "М-да. Не Волочкова", - написала она.

Кстати, публика хвалит не только красивую фигуру исполнительницы, но и ее трудолюбие. Артистка действительно много работает над своим телом. Ранее даже Ксения Собчак призналась, что повесила фото артистки на холодильник в качестве мотиватора. Светская львица считает Светлану Лободу идеалом женской красоты.