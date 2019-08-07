Светлана Лобода взбудоражила подписчиков свадебным фото

Поклонники Светлана Лободы давно мечтают выдать певицу замуж. После слухов о романе звезды с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном публика только и ждала предложения руки и сердца от эпатажного артиста фигуристой звезде. Какого же было удивление почитателей талантов яркой блондинки, когда она разместила в блоге свадебное фото.

Светлана Лобода выложила в снимок сестры в свадебном платье. При этом публика приняли девушку за певицу.

"Жизнь, она такая... Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше...", - трогательно написала артистка под фотографией.

lobodaofficial Будь счастлива, моя малышка Ксю

Известно, что 27-летняя Ксения Лобода вышла замуж в конце июня. Несмотря на сумасшедший гастрольный график, Лобода отменила все дела и прилетела в Киев лично поздравить сестру. Она опубликовала несколько постов, посвященных свадьбе. Кстати, в прошлый раз фолловеры тоже решили, что замуж вышла именно певица.

ksushka_loboda_ Ксения и Светлана с мамой

Подписчики пришли в восторг от свадебного наряда невесты, отметив красоту платья. Конечно, поклонники Светланы забросали ее вопросами о том, когда же она сама выйдет замуж. Однако мать двоих детей хранит молчание. Не секрет, что Светлана Лобода тщательно скрывает подробности своей личной жизни и не говорит на эту тему.

В прессе одно время муссировались слухи о романе Сетланы и немецкого музыканта Тилля Линдеманна. По слухам, именно он является отцом младшей дочери артистки Тильды, хотя певица никогда это не подтверждала. В мае девочке исполнится год. Она появилась на свет в Лос-Анджелесе.

Напомним, беременность Светланы Лободы до последнего была покрыта завесой тайны. Певица продолжала работать практически до самых родов.