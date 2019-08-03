"Ведьма! Такое тело": Светлана Лобода в бикини довела Инстаграм до исступления

Светлана Лобода - дважды мама. Певицы ничуть не стесняется размещать фотографии, на которых она позирует в бикини. Впрочем, звезде есть что показать. Ее идеальной фигуре и длинным ногам могут позавидовать даже супермодели.

Светлана Лобода опубликовала в блоге ролик, где она ритмично двигается в такт музыке вместе с двумя танцовщицами. 36-летняя певица танцует в купальнике на морском побережье. "Разминка перед вечерним концертом", - подписала видео звезда.

На артистке из одежды - лишь черный раздельный купальник. Светлана демонстрирует идеальный пресс и бесконечно длинные ноги.

lobodaofficial А как разминаешься ты?

Видео буквально довело фолловеров до исступления. Комментарии оставляют не только подписчицы, но и мужская часть пользователей соцсети. "Вот это жара", "А я думал, это уже концерт", "Фигура - огонь", "Обалденно двигаетесь", "Красотники", "Какая гибкая, пластичная вся", "Ничего себе!", - отреагировали подписчики.

Женщины и девушки не скрывают: фигура Лободы для них - предел мечтаний. "Ведьма! Такое тело", "Как это возможно после двух родов такой плоский живот?", "Просто красотка!", "Нереальная вся, ноги, тело", "Как научиться также двигаться?", "Светлан, ты точно рожала?", - засыпали они вопросами своего кумира.

Светлане Лободе удается совмещать отдых и работу. Звезда чередует дни релакса с концертами. А перед каждым выступлением усиленно тренируется. Артистка следит за фигурой, поэтому готова упражняться даже у бассейна. Знаменитость охотно делится с подписчиками секретами эффективных занятий, которые помогают ей поддерживать себя в хорошей форме. Певица также старается уделять много времени своим дочкам - восьмилетней Евангелине и годовалой Тильде.