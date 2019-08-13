2019-08-13T15:10:06+03:00
Звезды

Любовь Казарновская - "Комсомолке": "У гримерки Доминго дежурили артистки, а его мудрая жена смотрела на это с улыбкой"

Оперная певица, которая неоднократно выступала с великим тенором, своими глазами видела, как женщины боролись за его внимание [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Доминго — замечательный артист, долгожитель на оперной сцене — это прежде всего!Доминго — замечательный артист, долгожитель на оперной сцене — это прежде всего!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние пару лет каких только знаменитостей не обвиняли в сексуальных домогательствах: голливудского продюсера Харви Вайнштейна, актеров Кевина Спейси, Бена Аффлека, Дастина Хоффмана и даже давно почившего поп-короля Майкла Джексона...

А сегодня этот список пополнил звезда мировой оперы Пласидо Доминго, против которого выступили сразу девять женщин (восемь из них - анонимно). Насколько правдоподобны эти заявления, "Комсомолке" прокомментировала знаменитая оперная певица Любовь Казарновская, которая не раз выступала с великим тенором.

- Знаете, сейчас прямо мода пошла на такого рода обвинения Новая игрушка для людей, - рассказала Любовь Юрьевна в интервью kp.ru. - Наверное, нет дыма без огня... Но во многих случаях, уверена, что это забава для человечества, погрязшего в сплетнях, негативе и агрессивности. Доминго — замечательный артист, долгожитель на оперной сцене — это прежде всего! Я пела с ним и в Лондоне, и в Нью-Йорке и видела своими глазами множество молодых артисток, оказывавших ему «повышенное внимание», скажем так... Это было просто смешно, когда под дверями его гримерки дежурили певицы. А его мудрая жена Марта с благосклонной улыбкой смотрела на это театральный цирк.

Любовь Казарновская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь КазарновскаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Казарновской, Доминго всегда обращал внимание на красивых молодых певиц:

- Быть на сцене с интересной партнершей — это дополнительный адреналин. Но он всегда знал границы, если не видел со стороны дамы желания «углублять» отношения. Не буду называть фамилий — это известные певицы, поющие и тогда, и сегодня везде, которые просто жаждали его особого внимания! И он им помогал серьезно. Но винить только Доминго — это глупость! Этим барышням любой ценой нужна была карьера, и они проявляли все знаки повышенного внимания к господину Доминго. Он, со своей стороны, был всегда уважителен и корректен с теми, кто не позволял себе «пускаться во все тяжкие»...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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