Отдыхающая в США Лариса Долина ходит в дерзких мини-шортах и с татуировкой

Лариса Долина в последние годы изменила стиль на более молодежный. Теперь 63-летнюю певицу не узнать. Артистка заметно похудела и преобразилась.

Лариса Долина улетела на отдых в США с дочкой Линой и внучкой Сашенькой. Певица прекрасно проводит время рядом с близкими ей людьми. А последние снимки артистки произвели настоящий фурор.

На фотографиях звезда предстает в ярко-желтой футболке, дерзких мини-шортах и с татуировкой на ноге. В таком виде исполнительница прогулялась по Центральному парку в Нью-Йорке.

Лариса Долина улетела на отдых в США с дочкой Линой и внучкой Сашенькой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выглядит в такой одежде певица на десять лет моложе своего возраста. Кроме прочего благодаря смелому луку поклонники убедились в том, что Лариса Долина сбросила несколько лишних килограммов.

Лариса Долина с внучкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артистка в марте признавалась, что вынуждена отказаться от своего любимого занятия из-за серьезной болезни. Раньше она не представляла своей жизни без пилатеса. "Я ходила на тренировки на протяжении шести лет. К сожалению, больше не могу. У меня возникли проблемы с руками. Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами", - посетовала женщина.

А пока звезда увлекается только ходьбой. Она старается заниматься через день. "Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.