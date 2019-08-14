2019-08-14T01:15:50+03:00
Общество

Бывшему мужу Оксаны Воеводиной нашли новую жену

Брак модели распался по вине родни экс-короля Малайзии Мухаммада V
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мухаммада V готов обеспечивать Оксану и ребенка, но, похоже, мальчику никогда не стать королем МалайзииМухаммада V готов обеспечивать Оксану и ребенка, но, похоже, мальчику никогда не стать королем МалайзииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стали известны неожиданные подробности развода 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V и его 27-летней избранницы Оксаны Воеводиной. Появилась информация о том, что семья бывшего правителя заставила его развестись с обладательницей титула "Мисс Москва - 2015" и уже подыскала для него новую жену.

Не успели поклонники Оксаны Воеводиной свыкнуться с мыслью о том, что ее сказка принцессы закончилась, едва начавшись, как громом среди ясного неба стало известие о том, что брак модели распался по вине родни ее высокопоставленного мужа. После рождения сына, названного Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, Воеводина переехала из Малайзии в Россию.

Как пишет Daily Mail, оказывается, семья экс-короля не одобрила его личный выбор и настояла на разводе по законам шариата. Согласно осведомленным источникам, изначально Воеводина не была проинформирована о разводе.

Позже адвокат "Мисс Москва - 2015" заявил, что развода не было. "Ребенок навсегда связал Оксану с мужем. А семейные отношения - это их личное дело. Муж полностью обеспечивает ее. Сейчас она занята исключительно заботой о ребенке", - уточнил представитель Воеводиной.

Кроме того, модель настаивает на том, что ее сын имеет королевскую кровь. Это произошло после того, как адвокат ее бывшего мужа "поставил под сомнение отцовство ребенка". Мужчина заявил, что, мол, пока нет никаких объективных доказательств того, что биологическим отцом ребенка является экс-король Малайзии. Воеводина постоянно прячет лицо ребенка.

На что молодая мать заявила: "Мой ребенок - сын своего отца Мухаммада V. У него папины глаза, смуглая кожа, темные волосы и мои губы".

Меж тем осведомленные источники сообщили, что Мухаммада V готов обеспечивать Оксану и ребенка, но, похоже, мальчику никогда не стать королем Малайзии. Сам бывший правитель и вовсе готов жениться на более "подходящей" невесте, выбранной его семьей после того, как он был вынужден бросить свою жену, согласившись на развод по законам шариата. "По некоторым данным, новая жена для Мухаммеда уже была выбрана семейным кланом, и, вероятно, быстрый развод был необходим для того, чтобы жениться на ней,' - сообщили инсайдеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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