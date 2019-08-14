Убийца «девушки в чемодане» признался: Это не первая его жертва

На сайтах интимных знакомств 33-летний Максим Гареев был своим человеком. За два с половиной года он встречался с представленными там девушками более 250 раз! И даже получил среди них прозвище - Кен. Так зовут друга Барби. Внешность у Максима соответствующая - подведенные глазки, татуаж бровей, укладка. Парень-куколка.

Когда Гареева привезли в суд, где решался вопрос о его аресте, больше всего он переживал, как выглядит. В клетке закрывал лицо руками, но не от стыда, что увидят его. Боялся, что увидят, как он подурнел.

Его задержали 29 июля по подозрению в убийстве. Жертва - 23-летняя Екатерина Карагланова, его красавица, его фея, одна из сотен девушек, которых он посещал. Екатерину он зарезал, а тело пытался запихнуть в чемодан, но высокий рост (170 см) не позволил.

Журналистам удалось отыскать другую эскортницу, к которой Максим - Кен приходил как минимум четыре раза. Девушка в маске сделала несколько заявлений на программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». По ее словам, Гареев платил щедро (после первого визита только на чай оставил 20 тысяч рублей), но при этом никогда не предлагал заняться сексом.

- Он просил меня садиться рядом и слушать его. Рассказывал о своем детстве, взаимоотношениях с родителями, своей нынешней жизни.

Например, однажды он заявил ей, что устал жить. Покончить жизнь самоубийством не хочет, потому что это грех. Поэтому Максим Гареев якобы нанял сам для себя киллера. Это было в конце 2018 года. Но больше всего шокировало другое признание.

- Он мне рассказал одну историю. Что у него была девушка. Тоже проститутка. Она ему очень понравилась. Максим попытался вытащить ее из этой профессии. Стали вместе жить, Максим ее всем обеспечивал, делал дорогие подарки. Но однажды узнал, что эта девушка начала снова встречаться с клиентами. И тогда он ее убил.

В конце концов рассказчица сняла маску и даже назвала свое имя - Гюльжан Сулейманова. После страшных признаний она еще несколько раз встречалась с Гареевым. Судя по всему, Гюльжан не поверила рассказам странного клиента.

Однако теперь следователи обязаны проверить всю эту историю: Гареев - серийный маньяк или весь рассказ плод его извращенного воображения (см. «Мнение специалиста»).

Тело 24-летней девушки нашли в съемной квартире в чемодане.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС- РЕБРОМ

Откуда другая одежда?

На допросе Гареев заявил:

- Я изначально не планировал никого убивать. Я пришел в строгом костюме. Хотел бы убить - подготовился бы иначе.

Действительно, камера, висящая на двери дома по улице Пырьева, где нашли мертвую Екатерину Карагланову, сняла его в пиджаке и галстуке. А спустя несколько часов он засветился на второй камере, уже в подъезде, совсем в другой одежде. Вместо брюк, кажется, джинсы. Вместо пиджака - рубашка. Откуда появились эти вещи?

- По словам Максима Гареева, на работу он всегда носил с собой второй комплект одежды, - сообщил «КП» источник, близкий к следствию. - В этой одежде попроще он обычно добирался из Котельников, где живет, в офис в центре Москвы. Уже на работе надевал строгий костюм и рабочий день проводил в нем. Коллеги Гареева это подтвердили. В день убийства он приехал к Караглановой как раз в костюме, а после убийства переоделся.

Хорошо. Принято. Но откуда в таком случае перчатки? Когда Гареев выносит из подъезда небольшой чемодан, куда положил окровавленные вещи и предметы, на которых мог оставить свою ДНК, у него на руках - это запечатлено на видео - черные перчатки. Лето в Москве в этом году, конечно, не задалось, но в перчатках тем не менее еще никто не ходит.

- Установлено, что перчатки действительно принадлежат Гарееву. Он их тоже носил с собой, - заявил источник.

Так, может, к убийству он все-таки готовился? Это один из вопросов, который стоит перед следствием. Даже сейчас, когда все очевидно и есть подозреваемый, который все признает и рассказывает в деталях.

- Запланированное это было убийство или спонтанное, имеет значение для окончательного обвинительного заключения, - продолжает наш собеседник. - Это напрямую будет влиять на срок. По статье «убийство» Гареев может получить от 6 до 15 лет. Если он все-таки готовился, срок будет выше.

На сайтах интимных знакомств 33-летний Максим Гареев был своим человеком.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Фантазия о смерти проститутки была обкаткой его дальнейших действий»

- Понятно, что к проституткам этот мужчина ходил вовсе не за сексом, - говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Его разговоры с девочками - это двусторонняя игра. Играют свою роль обе стороны и в какой-то момент начинают в этих разговорах заигрываться. Мужчина здесь, когда его готовы слушать за деньги, может свободно нафантазировать себе любую судьбу. Это называется псевдореализация. Он ретранслирует свои фантазии, но говорит о них как о реальности.

В свою очередь, проститутка играет роль психолога. Если она давно этим занимается, ей все привычно - с дамами этой профессии откровенничает чуть ли не каждый третий.

- Могло его признание в убийстве стать психологической гранью, после которой он перешел от слов к делу?

- Могло. В таком случае его фантазия - обкатка будущих действий. Ему важно было знать, как на эту историю отреагируют другие. Почти наверняка та девушка, приходившая на телевидение, не единственная, кому он это говорил. Он проверял реакцию нескольких людей. Я не исключаю, что мысль об убийстве сидела в нем давно.

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