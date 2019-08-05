Через день после убийства «девушки в чемодане» обвиняемый возвращался в квартиру, где лежало тело

«Комсомолке» стали известны новые подробности, связанные с убийством 24-летней фотомодели Екатерины Караглановой. Мы уже писали, что тело девушки нашли 27 июля на квартире в столичном районе Раменки, которую она снимала. Спустя сутки задержали 33-летнего IT-специалиста Максима Гареева, который уже признался в убийстве. Обвиняемый заявил, что Карагланова оказывала на дому интим-услуги.

Когда они переспали, девушка якобы начала оскорблять Гареева. Тот вышел из себя, схватил кухонный нож и несколько раз ударил свою жертву в шею и грудь. Истекающую кровью Екатерину мужчина пытался уложить в чемодан, чтобы вынести из дома, но не смог и бросил ее так.

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что с момента убийства и до задержания Максима Гареева прошло трое суток.

- На допросе Максим сообщил, что сдаваться в полицию он не собирался, - сообщил «КП» источник, близкий к следствию. - Убегать из Москвы тоже не планировал.

Известно, что расправившись с девушкой, Гареев снял с себя запачканную кровью одежду, переоделся. Испачканное и нож, которым была убита Карагланова, он упаковал в небольшой чемодан, найденный в квартире, и вынес. Все это он выбросил по дороге в мусорку.

По словам обвиняемого, убитая им Екатерина Карагланова оказывала секс-услуги за деньги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам источника, следующий день Максим Гареев провел у себя дома в Котельниках (пару лет назад он взял квартиру в ипотеку, - Авт.). Его удивило, что о кровавом убийстве в престижном районе Москвы не сообщают в новостях. Ни по ТВ, ни в Интернете. И он решил вернуться в квартиру, где оставил тело убитой. Зачем? Сам сейчас не может толком объяснить.

- Вечером 27 июля он приехал на улицу Пырьева, где был накануне, - продолжает наш собеседник. - Однако во дворе увидел сотрудников полиции, которые общались с жильцами и осматривали двор. Он испугался и поспешил уйти.

Максим Гареев сознался в преступлении на первом же допросе.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На резко развернувшегося молодого человека никто не обратил внимания. Следующие двое суток он провел в своей квартире. Там его и задержали, вычислив, благодаря висевшей в подъезде камере видеонаблюдения. Сопротивления он не оказывал.

В прошлую пятницу Никулинский суд арестовал Максима Гареева. Он признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Мы уже сообщали, что пока следователь решил не перевозить обвиняемого в СИЗО, оставить на ближайшую неделю в изоляторе временного содержания, откуда проще доставлять на допросы.

После заседания суда стал известно, что Гареев запретил своему адвокату общаться со своими родителями. Однако позже передумал. Родители Максима живут в Челябинске. Отец работает фрезеровщиками на заводе, мать - частный предприниматель. Живет семья небогато.

- Мы говорили по телефону с матерью Максима, - подтвердил «Комсомольской Правде» адвокат Камандар Караев. - Она сказала, что приедет в Москву. Когда - пока неизвестно.

Известно, что со своим отцом Максим Гареев не общается уже больше года. Мужчина возмущался тем, что сын увлекся пластическими операциями и тратит большие деньги на женщин легкого поведения.

Несколько лет назад семья Гареевых пережила другую трагедию. Младший брат Максима покончил с собой. Глава семейства Фанит Гареев рассказал журналистам, что парень начал встречаться с девушкой, они даже съехались. Однажды он узнал, что любимая ему изменяет и наложил на себя руки...

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