Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: У мамы с Бари Алибасовым пиар-брак. Интима между ними нет

В конце июля исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Память писателя почтили его близкие, в том числе 80-летняя вдова классика Лидия Федосеева-Шукшина. Нынешний муж актрисы Бари Алибасов тоже не остался безучастным: в его Инстаграме появились фотографии с могилы Василия Макаровича.

Тем временем эпатажный продюсер группы «На-на» продолжает притягивать к себе скандалы. История с отравлением «Кротом» не только подняла его на гребень популярности, но и одновременно вызвала новую волну пересудов. Дочь Василия Шукшина Ольга обеспокоена распространившимися в интернете слухами о том, что друг и помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь в прошлом снимался в фильмах для взрослых, причем для мужчин с нетрадиционной ориентацией. По мнению Ольги, подобные скандалы бросают тень не только на репутацию ее мамы, Лидии Федосеевой-Шукшиной, но и на память отца. Своими опасениями Ольга поделилась с «КП».

Завещал помощнику кота Чучу

О Сергее Моцаре продюсер «На-на» рассказывал «Комсомолке» в прошлом году в связи со своей женитьбой на Федосеевой-Шукшиной. Говорил, что решил с помощником Сережей (он в два раза моложе 72-летнего Алибасова) сыграть свадьбу в один день. Обе невесты значительно старше женихов.

- Мы любим вместе отдыхать - две наши пары: я с Лидой и Сережа с его женой, - еще до отравления говорил Алибасов.

Несмотря на статус женатого мужчины, Сергей постоянно живет в квартире продюсера - он его личный помощник. У Алибасова есть концертный директор и администратор, а Моцарь решает бытовые вопросы, ездит с ним на гастроли, сопровождает на мероприятиях. Даже любимого кота Чучу Алибасов в завещании отписал Сергею.

И вдруг кто-то опознал Моцаря в гей-фильме для взрослых: в титрах похожий на него артист фигурирует под псевдонимом Алекс Коф. Поползли слухи, которые шокировали дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ольге не нравится, когда мать сравнивает Бари с Шукшиным. Фото: Личный архив

«Они не живут вместе»

- Ольга, вы долгое время вообще не общались с мамой. Но сейчас помирились? - спрашиваю Ольгу Шукшину.

- Да, это случилось за месяц до 90-летия Василия Шукшина. Я переехала к маме в квартиру на улице Бочкова (доля в ней принадлежит Ольге Шукшиной, но ранее мать ее туда не пускала. - Ред.). Живем с ней вместе, договорились на определенных условиях. Она меня попросила убираться в квартире. Что я и стала делать, это ведь естественно для дочери.

- А уборщицы у мамы нет?

- Нет. Она чужих людей в доме не любит. За порядок сейчас отвечаю я. И она очень довольна. С Бари Алибасовым они не живут. Только появляются вместе на людях. Он ее, предположим, куда-то свозил, сделал себе для Инстаграма фотографии. А она после этого приходит выжатая как лимон. Как она дышит, у нее такой свист идет! У нее ведь и бронхиальная астма, и диабет. И вдруг - новый скандал...

Началось с того, что мне рассказали про помощника Бари Алибасова Сережу: мол, он снимался в гей-порно. Я не верила, пока мне не прислали фильм с его участием. Я хорошо знаю Сережу, не спутаю его ни с кем. На видео именно он. Сергей родом с Украины, но, видимо, пытался так строить карьеру в США.

Эта грязь падает тенью на имя Василия Шукшина, моего отца. Пока я не хочу маму этим всем волновать. Но придется открыть ей глаза, ведь она постоянно общается с этим человеком. Дает ему какие-то деньги, просит ее куда-то свозить...

«Отпускает шуточки насчет интима»

- Хочется прояснить то, что и так витает в воздухе: этот брак (Алибасова и вдовы Шукшина. - Ред.) ненастоящий, - продолжает Ольга Шукшина. - Это пиар-брак. Мама сказала мне, что никакого интима у нее с Бари нет и не было. А он ведь пиарится на этом - шуточки на тему интима отпускает, заявляет, что они еще могут родить. На телевидении в разных программах показывает: вот наша кровать, а вот мы с женой. И на своей странице выставляет фотографии, где они на постели. Некрасиво для 80-летней женщины такое. А этот Сережа Моцарь еще и подписи делает к снимкам.

Алибасов в интервью постоянно подчеркивает, что он маме напоминает Шукшина. И она тоже об этом говорит. Ну как можно сравнивать несравнимое? Я и раньше считала это имиджевым браком со стороны Алибасова, но и у беспредела должен быть предел. Думаю, пора ставить вопрос о разводе Алибасова и мамы. Понятно, что он и на разводе заработает, ну и пусть. Главное, чтобы больше не трепали имя Шукшина.

«Авторские права попадут к нему в руки»

- Что меня особенно волнует: мама слаба, - продолжает дочь Шукшиной. - Я переживаю за ее здоровье. И если, не дай бог, что случится, Алибасов останется законным вдовцом и наследником. У мамы из имущества практически ничего нет (все раздарила родным. - Ред.), но у Шукшина большое творческое наследие. Мы по сей день получаем авторские отчисления от издания книг Шукшина, постановок (по 100 тыс. руб. в месяц. - Ред.). Какая-то доля авторских прав Василия Макаровича может перейти от мамы к Алибасову...

СПРАВКА «КП»

Пятый по счету муж

У Лидии Федосеевой-Шукшиной - три дочери. Старшую, Анастасию, она родила в браке с первым мужем - актером Вячеславом Ворониным. Анастасия некоторое время жила в Анголе, была замужем за начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку. В 90?е отсидела три года в колонии за перевозку наркотиков. Отношения с матерью не поддерживает.

Во втором браке, с Василием Шукшиным, на свет появились две дочки - Мария Шукшина, ставшая известной актрисой, и Ольга Шукшина. После смерти писателя Лидия Николаевна вышла замуж cначала за кинооператора Михаила Аграновича, затем - за польского художника Марека Межеевского. Бари Алибасов стал ее пятым по счету супругом.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Мадонна тоже с порно начинала»

Свое мнение «Комсомолке» высказала старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку.

- Как вы относитесь к Бари Алибасову?

- У меня о нем хорошее впечатление. Он пытался помирить нас с мамой, поэтому я отношусь к нему с уважением.

- Пошли слухи, что помощник Алибасова Сергей Моцарь - порноактер...

- Я не слушаю эти сплетни. Всегда основываюсь на фактах. Я видела, что он нормальный парень. Мы общались, ужинали вместе...

Анастасия не общается с матерью. Фото: Первый канал

- Как вы относитесь к гей-скандалу?

- Если Сергей и снимался в порнофильме, это его жизнь. Я не считаю это чем-то позорным и страшным. Многие люди проходят через сложные этапы в своей жизни. Мадонна тоже снималась в порнофильмах в начале карьеры, и это не помешало ей стать мировой звездой.

- Алибасов со своей скандальной репутацией не бросает тень на фамилию Шукшиных?

- Думаю, что слава Лидии Николаевны как актрисы и Василия Макаровича как писателя не меркнет ни перед чем. К тому же мама знает Бари Алибасова лучше, чем мы все вместе взятые. И если ее это не остановило, значит, ее все устраивает. Если мама видит в нем родственную душу, поддержку, почему нет? Я считаю, хорошо, что они расписались. Дети вырастают, и надо иметь кого-то, с кем можно пообщаться, поделиться. Тем более что у нас с мамой нет отношений. Слышала, сестра Оля сейчас живет с мамой. У них произошло перемирие, и в этом есть отчасти заслуга Бари Каримовича. И конечно же, этот брак мамы и Алибасова - это брак дружбы, ей ведь уже 80 лет. В каком-то смысле он взял на себя мужество опекать свою немолодую жену.

- А вы сейчас где живете?

- В Египте.

- Чтобы уехать в другую страну, нужно иметь средства...

- Ну, если не шиковать, жить вполне прилично можно. У нас квартира, купленная совместно мной, дочкой, ее мужем. Мне по состоянию здоровья здесь подходит климат. Я не работаю. Муж дочери помогает. Иногда делаю какие-то переводы книг с английского на русский и украинский. Так что не бедствую. Поэтому и не претендую на наследство Шукшиных.