Кончаловскому страшно за дочь Машу

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной выросла настоящей красавицей. Сейчас Маша живет в Санкт-Петербурге вместе с женихом. Она рисует и увлекается духовными практиками. Кроме этого девушка пробует свои силы в актерском мастерстве.

"Мне и весело, и страшно за свою дочь. Дети - они и есть дети. Именно по дочери я смотрю, как развивается нынешнее поколение", - признался Егор Кончаловский в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

egorkonchalovsky Егор Кончаловский с дочерью Машей

Режиссер понимает, что сейчас другие времена. Например, когда ему было 18 лет, как сейчас Маше, он работал водителем бензовоза. "Это был очень тяжелый труд. Свою дочь, которой сейчас столько же лет, я бы, конечно, за руль такой машины никогда не пустил", - заявил Кончаловский.

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Переживает режиссер за Марию еще и потому, что она вовлечена в соцсети. Одной из проблем современного общества он назвал умиление от самих себя. Всему виной Егор называет соцсети: "Публика там выставляет свои фотографии".

А ведь, по его словам, именно соцсети порой несут зло. "В Сети очень много хейтеров. Они могут написать, что у вас кривые ноги, и все. Кому-то даже такие слова могут нанести душевную травму. Они же не понимают, что у каждого человека разная психика. Сначала умиление, потом критика и падение с пьедестала. Я даже сам порой не могу абстрагироваться от этих хейтеров. Но я всегда считал, что если у тебя нет врагов, значит ты недостойный человек" - заявил Егор Кончаловский.

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Кстати, дочь Кончаловского не понаслышке знает, что такое травля в соцсетях. Она даже была вынуждена удалить серию фотографий со своим возлюбленным Никитой Кузьминым из-за критики. Марии Кончаловской написали, что в ее возрасте не может быть серьезной влюбленности. Дочь актрисы и режиссера критиковали и за публикацию якобы слишком откровенных фото, и обвиняли в пропаганде анорексии, и ругали за то, что она курит.