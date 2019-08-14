«Мааам», а ты ему: «Да, сыночка!»: Гузеева в шоке от сына Кудрявцевой

Лера Кудрявцева впервые показала сына и дочь, разница между которыми 28 лет. На фото 48-летняя телеведущая выглядит если не моложе, то точно ровесницей Жана.

Лера Кудрявцева разместила совместный снимок наследников в блоге. Сейчас Жану 29 лет, а Маше 9 августа исполнился годик. Дети ведущей программы "Секрет на миллион" были сфотографированы во время празднования дня рождения Маши в Болгарии.

"Сын и дочь", - лаконично подписала кадр Кудрявцева. На фото старший брат заботливо обнимает сестренку и что-то ей рассказывает.

Снимок произвел фурор не только среди подписчиков Леры. Лариса Гузеева в шоке от того, каким взрослым стал сын подружки. Она одной из первых оценила фото. "Лер, и вот он тебе прям: «Мааам», а ты ему: «Да, сыночка!». Да?!", - поинтересовалась бессменная ведущая программы "Давай поженимся". В ответ Кудрявцева написала: "Да! Да!", поставив несколько смеющихся смайликов.

Одной из первых оценила фото Лариса Гузеева.

Жанна Эппле была восхищена увиденным. "Ого! Лера, ты счастливая", - высказалась мама двоих сыновей.

Поклонникам очень понравился совместный снимок детей артистки. Многие до сих пор не могут поверить, что у Леры такой взрослый сын. "Это просто высший пилотаж! Когда мама выглядит на один возраст со своим ребенком", "Больше на брата Леры похож", "Сын очень похож на вас, а дочь на папу", "Вот классно же - взрослый сын и такая маленькая доченька!", "Под надежным крылом старшего брата!", "Это просто невероятное фото, это так трогательно и мило!", "Да ладно. Я в шоке!", "У нее сын старше мужа", "Я подумала, что это Стас Михайлов", "Вы моложе сына выглядите", - пишут фолловеры.

Лера Кудрявцева замужем за 31-летним хоккеистом Игорем Макеевым. Сын Кудрявцевой от первого брака с Сергеем Ленюком - барабанщиком из группы "Ласковый май" Жан уже успел ее осчастливить. Телеведущая год назад стала бабушкой. У Леры подрастает годовалый внук Лев. Он всего на два с половиной месяца старше своей тетушки Маши.