2019-08-14T17:13:50+03:00
Звезды

«Мааам», а ты ему: «Да, сыночка!»: Гузеева в шоке от сына Кудрявцевой

Телеведущая впервые показала совместное фото 29-летнего сына и годовалой дочки
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Лера Кудрявцева впервые показала сына и дочь, разница между которыми 28 лет. На фото 48-летняя телеведущая выглядит если не моложе, то точно ровесницей Жана.

Лера Кудрявцева разместила совместный снимок наследников в блоге. Сейчас Жану 29 лет, а Маше 9 августа исполнился годик. Дети ведущей программы "Секрет на миллион" были сфотографированы во время празднования дня рождения Маши в Болгарии.

"Сын и дочь", - лаконично подписала кадр Кудрявцева. На фото старший брат заботливо обнимает сестренку и что-то ей рассказывает.

Снимок произвел фурор не только среди подписчиков Леры. Лариса Гузеева в шоке от того, каким взрослым стал сын подружки. Она одной из первых оценила фото. "Лер, и вот он тебе прям: «Мааам», а ты ему: «Да, сыночка!». Да?!", - поинтересовалась бессменная ведущая программы "Давай поженимся". В ответ Кудрявцева написала: "Да! Да!", поставив несколько смеющихся смайликов.

Одной из первых оценила фото Лариса Гузеева.

Одной из первых оценила фото Лариса Гузеева.

Жанна Эппле была восхищена увиденным. "Ого! Лера, ты счастливая", - высказалась мама двоих сыновей.

Поклонникам очень понравился совместный снимок детей артистки. Многие до сих пор не могут поверить, что у Леры такой взрослый сын. "Это просто высший пилотаж! Когда мама выглядит на один возраст со своим ребенком", "Больше на брата Леры похож", "Сын очень похож на вас, а дочь на папу", "Вот классно же - взрослый сын и такая маленькая доченька!", "Под надежным крылом старшего брата!", "Это просто невероятное фото, это так трогательно и мило!", "Да ладно. Я в шоке!", "У нее сын старше мужа", "Я подумала, что это Стас Михайлов", "Вы моложе сына выглядите", - пишут фолловеры.

Лера Кудрявцева замужем за 31-летним хоккеистом Игорем Макеевым. Сын Кудрявцевой от первого брака с Сергеем Ленюком - барабанщиком из группы "Ласковый май" Жан уже успел ее осчастливить. Телеведущая год назад стала бабушкой. У Леры подрастает годовалый внук Лев. Он всего на два с половиной месяца старше своей тетушки Маши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Посетителям «Города образования» представят демо-версию сервиса Яндекс.Лицей
Эксперты оценили потери российской экономики от санкций в 800 миллиардов рублей
Пакистан отказался проводить традиционный обмен сладостями на границе с Индией
Жители Чувашии занимаются спортом больше остальных россиян
Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»
Супруги из Англии выиграли миллион фунтов стерлингов из-за голодного кота
Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД
Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал
В Париже ведутся работы по недопущению обрушения Нотр-Дама
Итальянский астронавт выступил на музыкальном фестивале с борта МКС
Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
"Перебор": Кремль уточнит новые правила общения ученых с иностранцами
Кремль: выход Вашингтона из ВТО ставит под вопрос существованиe организации
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»