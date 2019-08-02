Теплое масло на лицо: 48-летняя Лера Кудрявцева омолодилась ради мужа

Лера Кудрявцева прекрасно выглядит. Никогда не подумаешь что телеведущей 48 лет. А ведь секрет молодости и красоты звезды совсем прост. Им она поделилась со своими поклонниками.

Кажется, время над Лерой Кудрявцевой не властно. Артистка удивительно похорошела и выглядит ровесницей своего мужа Игоря Макарова, который младше нее на 16 лет. Поклонники постоянно восхищаются внешностью любимицы и спрашивают, как ей удается быть в такой форме.

Конечно, у звезды есть стимул всегда быть подтянутой и ухоженной рядом с хоккеистом. В Stories своего Инстаграма теледива опубликовала интересные кадры. Знаменитость лежит на кушетке. В это время из конусообразной емкости на лоб ей льют прозрачную жидкость.

Лера периодически прибегает к восточным практикамФото: instagram.com

Оказывается, Лера периодически прибегает к восточным практикам. На видео знаменитость проходит процедуру под названием Широдара. Это аюрведический массаж лица. Он оздоравливает и омолаживает организм.

Теплое масло тоненькой струйкой льют на особые точки на лбу, в том числе, в область "третьего глаза". Параллельно с этим выполняется массаж головы. Правда, в ролике не видно, кто массирует Кудрявцевой голову.

Кстати. пару лет назад злопыхатели упрекали Леру в том, что она совершенно не смотрится в паре с мужем. Многие злословили, мол, разница в возрасте супругов очень заметна. Все изменилось после того, как Кудрявцева родила дочку. Лера резко похорошела и буквально расцвела.