Лера Кудрявцева решилась рассказать о горе в семье после смерти Аллы Вербер

Лера Кудрявцева довольно эмоционально отреагировала на смерть fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Безвременный уход бизнесвумен заставила телеведущую заговорить о личном горе.

Лера Кудрявцева честно призналась, что не знает, как относиться к смерти. "У меня странное восприятие этого слова. Я замыкаюсь и молчу. И нет слов, ну вот реально просто не умею подбирать слова, именно когда уходят близкие и знакомые", - начала свою исповедь звезда.

Она впервые рассказала поклонникам о смерти близкого человека. "Когда умер мой папа, я не плакала, а просто молча стояла и смотрела, как его хоронят", - поведала женщина.

Ее прорвало через три месяца: "Теперь при одном слове об отце у меня истерика. Это, наверное, защитная реакция организма, чтоб не спятить".

verberalla Впереди много работы над собой, и, я надеюсь, что все получится!

Лера добавила, что, узнав о смерти кто-то из знакомых, впадает в ступор. Так произошло и после известия о трагедии с Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте во время отпуска. "Я молчу уже часа два. Думаю о смерти. Эзотерики говорят, что смерть - красивая, страшная... Не знаю ‍ Мы боимся этого слова и этого факта, потому что не знаем, что после", - размышляет Кудрявцева.

По ее словам, всегда страшно терять близких. "Все умрем рано или поздно. Каждому свой срок. Любите жизнь сейчас, вот прям сейчас начните. Поцелуйте родителей, детей, супругов. Скажите доброе слово вот прям сейчас", - резюмировала телеведущая.

Напомним, Алла Вербер умерла в 61 год в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Женщине стало плохо 5 августа. Ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис". Бороться за жизнь прилетели израильские врачи. 6 августа бизнесвумен скончалась от обширного инфаркта. Ее по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в России.