"Я помню тот день по минутам": Юлия Барановская рассказала, как рожала младшего сына

Юлия Барановская невероятно трогательно обратилась к своему младшему сыну по случаю его дня рождения. Арсений появился на свет семь лет назад от союза телеведущей и футболиста Андрея Аршавина.

"Я ехала в Лондоне на такси в госпиталь Святой Марии... А еще через несколько часов на свет появился Арсений", - начала свою историю Юлия Барановская.

Многодетная мать признается: "Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяцы и вот уже семь лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг", - написала о младшем наследнике теледива.

baranovskaya_tv Семь лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть

Она поздравила Арсения с днем рождения и пообещала: "Я буду вгрызаться в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как ты растешь, как ты живешь. И чтобы ты знал, что я есть, что я где-то рядом и всегда молюсь о тебе", - заключила бывшая возлюбленная Андрея Аршавина.

Она сопроводила свой рассказ серией снимков. На фото Арсений запечатлен в разные периоды своей жизни.

Подписчики назвали поздравление Юли невероятно трогательным и душевным. Многие фолловеры не скрывают слез.

Кстати, младший наследник Юлии Барановской и Андрея Аршавина является воспитанником школы ФК "Барселона" в России. Будущий спортсменов там обучают по испанской методике. Телеведущая не раз признавалась, что Арсений очень любит футбол и мечтает стать хорошим спортсменом. От союза с Аршавиным телеведущая также воспитывает 13-летнего Артема и 11-летнюю Яну. Наследники много путешествуют, а звездная мама их поддерживает во всех начинаниях.