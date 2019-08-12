Юлия Барановская обратилась к пластическим хирургам

Юлия Барановская любит общаться с поклонниками. Телеведущая устраивает импровизированные посиделки, во время которых публика задает своей любимице вопросы, а многодетная мама на них отвечает.

Чаще всего подписчиков интересует, как Юле Барановской удается прекрасно выглядеть после трех родов. 34-летняя телеведущая призналась, что ее не все устраивает в своей внешности. Несколько раз она обращалась к пластическим хирургам по вопросу коррекции груди. Но пока так и не решилась ничего изменить во внешности.

"Я никогда не делала никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала", - отметила звезда.

Также знаменитость поведала, что не сидит на диетах. Лишь по необходимости Юля устраивает разгрузочные дни. "Могу ограничить себя в еде, если вижу, что платье уже не сходится", - добавила многодетная мама.

По мнению Барановской, для того, чтобы прекрасно выглядеть, женщине совершенно не нужно кардинально менять внешность и делать операции. "Немного лирики и правды жизни: женщина от пластики не расцветает, она цветет от любви", - сообщила телезвезда.

Кстати, недавно во время общения с подписчиками Юля сообщила, что ее сердце занято. Более того, она ждет от любимого предложения руки и сердца, чтобы сыграть пышную свадьбу. Торжество продлится несколько дней.

Имя своего избранника она не разглашает. Но уверяет, что это не Александр Гордон, не Кирилл Туриченко или Александр Телесов, с которым ей недавно приписали роман.

Напомним, Юля Барановская растит троих детей от отношений с Андреем Аршавиным. Старшему Артему- 13 лет, дочке Яне - 11, а младшему Арсению скоро исполнится семь. Юля проводит много времени с наследниками. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Греции. Юля с детьми ездит на экскурсии и публикует фотоотчеты. На одном из последних снимков они позируют на фоне виноградников. Телеведущая выбрала для вояжа вязаный прозрачный костюм, который ей очень идет.