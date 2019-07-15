Юлия Барановская обиделась на скромную свадьбу и пообещала устроить пышное торжество

Новости о счастливом замужестве Юлии Барановской стала громом среди ясного неба для ее многочисленных поклонников. В соцсетях несколько часов публика обсуждает сообщения о свадьбе телеведущей. Меж тем, сама виновница торжества сильно удивилась подобной информации и решила лично расставить все точки над "i".

"Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона. И прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж!", - обратилась в блоге Юлия Барановская к светским хроникерам, которые, судя по реакции многодетной матери, выдали ее замуж раньше времени.

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Знаменитость высказалась и об Александре Телесове, которого сплетники сделали новым папой троим деткам Юлии. "Он мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе!", - то ли с радостью, то ли с грустью констатировала звезда.

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Сделала Барановская и еще одно маленькое уточнение. "Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", - сказала как отрезала многодетная мать и пожелала всем отличного дня.

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Накануне появилась информация о тайной свадьбе телеведущей. Якобы ее женихом стал Александр Телесов. Мужчина является давним другом Юлии. Сообщалось, что в Камбоджу они полетели всей семьей, чтобы провести там медовый месяц. Меж тем, Барановская с детьми и Телесовым действительно сейчас вместе исследуют эту экзотическую страну. Звездное семейство отправилось в джунгли. Мама и наследники не испугались опасностей в виде змей и пауков. Барановская активно делится с поклонниками фотографиями из этой поездки, а также своими впечатлениями.