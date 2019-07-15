2019-07-15T13:36:07+03:00
Звезды

Юлия Барановская обиделась на скромную свадьбу и пообещала устроить пышное торжество

Телеведущая откровенно высказалась о тайном замужестве
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Юлия Барановская.Юлия Барановская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Новости о счастливом замужестве Юлии Барановской стала громом среди ясного неба для ее многочисленных поклонников. В соцсетях несколько часов публика обсуждает сообщения о свадьбе телеведущей. Меж тем, сама виновница торжества сильно удивилась подобной информации и решила лично расставить все точки над "i".

"Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона. И прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж!", - обратилась в блоге Юлия Барановская к светским хроникерам, которые, судя по реакции многодетной матери, выдали ее замуж раньше времени.

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Утром мы были в древнем храме Преах Вихея...
23640 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Знаменитость высказалась и об Александре Телесове, которого сплетники сделали новым папой троим деткам Юлии. "Он мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе!", - то ли с радостью, то ли с грустью констатировала звезда.

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Невероятные впечатления от посещения храма Бенг Мелеа...
46316 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сделала Барановская и еще одно маленькое уточнение. "Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", - сказала как отрезала многодетная мать и пожелала всем отличного дня.

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Плато Кулен - самое священное место в Камбодже...
50253 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Накануне появилась информация о тайной свадьбе телеведущей. Якобы ее женихом стал Александр Телесов. Мужчина является давним другом Юлии. Сообщалось, что в Камбоджу они полетели всей семьей, чтобы провести там медовый месяц. Меж тем, Барановская с детьми и Телесовым действительно сейчас вместе исследуют эту экзотическую страну. Звездное семейство отправилось в джунгли. Мама и наследники не испугались опасностей в виде змей и пауков. Барановская активно делится с поклонниками фотографиями из этой поездки, а также своими впечатлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете
Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов
Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар
На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей
Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Почти 300 футбольных болельщиков задержали во Франции после выхода Алжира в финал Африканского кубка наций
Россияне смогут снимать с банковских карт в кассах магазинов не более трех тысяч рублей
Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета
Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным
Китай запланировал военные учения у берегов Тайваня
Будущее российских моногородов обсуждают на форуме в Тольятти
Государство выделит еще 7 миллиардов рублей за борьбу с бедностью
Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов
Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса
Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер
В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"
Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»